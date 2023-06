舊金山市長布里德削減托兒服務和租客權益方面的項目撥款 反對市長人士市政廳外舉行示威行動

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山面對未來兩年,7.8億的財政赤字,市長布里德目前提出的預算,在一些例如托兒服務和租客權益方面的項目,削減撥款,反對市長預算建議的人士,在市政廳外舉行示威行動

在舊金山市政廳外示威的民眾,來自租客權益組織,無家可歸人士權益組織等機構,他們反對的是市長在預算中,對一些民生項目,削減撥款146億

布里德計劃在“早期童年”部門,削減5千萬,是受到最大衝擊的市府部門

在無家可歸問題項目方面,布里德也計劃將一些從特定稅收取得的6千萬,從家庭與青年服務項目中,挪到提供無家可歸庇護所

在樓宇檢查局削減5百萬,這將影響該部門在執行,建築法規的教育行動中的經費,華埠社區權益人士表示這會影響散房住戶,比較難以解決住屋方面,與房東的爭端

華人進步會職員劉漢澄:「我們覺得如果需要一個安全和繁榮的舊金山,我們不能削減對,我們基層家庭最重要的服務。」

布里德的預算方案,目前交由市議會的預算與撥款委員會審批,其中有市議員表示今年的預算審批工作特別複雜

這五位市議員組成的委員會,將在下星期就市長的預算案,提出修改並交給市議會全會表決,市長必須在8月1日前簽署

