三藩市列治文區發生襲擊事件 警方開槍擊斃了一名持刀男子

June 23, 2023 新聞, 灣區新聞, 加州新聞, 熱點關注


【KTSF 尹晉豪報導】
三藩市警方表示在週四凌晨，三藩市列治文區發生襲擊事件，警方開槍打死了一名37歲的持刀男子

警方表示,在凌晨2點半左右接報，正在發生嚴重襲擊事件

警方到31st Avenue700號路段後，發現門口有一名84歲的男子，他表示疑犯涉嫌在家中襲擊了一名76歲的女子，警方表示當警員嘗試，與該37歲的疑犯交談時，那名疑犯持刀走向警員和受害者，警員立即開火

警察隨後進入家中，發現該名76歲女子已經死亡，屋內還發現了一隻狗的屍體，警方指疑犯被送往當地一家醫院，隨後宣布死亡

而警方到場時在門口的該名84歲長者，正在醫院接受治療，沒有生命危險

有鄰居表示這社區是比較寧靜，對於事件發生感到震驚，她又指見過事主放狗

而在附近工作食品分發站的傅女士指事件令人不安

傅女士：「我不知道到底發生過什麼事，因為我同事通知我，指這兒發生命案，警察在這兒，那我立即回來看，因為我們在這有個食物分發站，我們要在案發地點對面工作，太近我的工作地方，和太近我住的地方，所以有小量擔心 *」

警方暫時未公佈疑犯和受害人的名字，警方表示事件正由多個部門調查，包括地檢處辦公室、警察問責部門和法醫辦公室等，警方將在十天內舉行里民會議交代案情

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