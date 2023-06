三藩市列治文區發生襲擊事件 警方開槍擊斃了一名持刀男子

【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市警方表示在週四凌晨,三藩市列治文區發生襲擊事件,警方開槍打死了一名37歲的持刀男子

警方表示,在凌晨2點半左右接報,正在發生嚴重襲擊事件

警方到31st Avenue700號路段後,發現門口有一名84歲的男子,他表示疑犯涉嫌在家中襲擊了一名76歲的女子,警方表示當警員嘗試,與該37歲的疑犯交談時,那名疑犯持刀走向警員和受害者,警員立即開火

警察隨後進入家中,發現該名76歲女子已經死亡,屋內還發現了一隻狗的屍體,警方指疑犯被送往當地一家醫院,隨後宣布死亡

而警方到場時在門口的該名84歲長者,正在醫院接受治療,沒有生命危險

有鄰居表示這社區是比較寧靜,對於事件發生感到震驚,她又指見過事主放狗

而在附近工作食品分發站的傅女士指事件令人不安

傅女士:「我不知道到底發生過什麼事,因為我同事通知我,指這兒發生命案,警察在這兒,那我立即回來看,因為我們在這有個食物分發站,我們要在案發地點對面工作,太近我的工作地方,和太近我住的地方,所以有小量擔心 *」

警方暫時未公佈疑犯和受害人的名字,警方表示事件正由多個部門調查,包括地檢處辦公室、警察問責部門和法醫辦公室等,警方將在十天內舉行里民會議交代案情

