屋崙市有出租房屋的業主 需於7月3日前要向市府登記物業 否則不能加租或逼遷

東灣屋崙市府去年通過新條例，有出租房屋的業主，最遲今年7月3日向市府登記物業，否則不能加租或逼遷

大多數在10年前興建的物業都符合這個要求，屋崙華埠商會明天在富興中心舉辦租賃登記講座，有市府職員為業主講解如何登記

屋崙市議會去年6月通過，有關物業租賃登記的條例，要求需要繳付租金調整計劃 (RAP) 費用的業主向市府登記物業，每年報告租金相關的資料

換言之，大多數2013年前興建的住宅都必須登記，當中包括獨立屋、公寓、ADU附屬單位等等

市府今年五月向需要登記的業主郵寄通知，若業主未能在7月3日限期前登記，將會面臨刑罰

屋崙華商基金會主席陳錫澎 Carl Chan：「如果你不登記的話，你加租金或將來要逼遷時，你有可能在法律上做不到，希望大家了解這個租務登記，多點認識，避免影響你的權益。」

陳錫澎表示很多大業主，都知道有這條條例，但在華裔社區中很多人都不太清楚

陳錫澎：「你說百分比，我不敢肯定，我相信最低限度有三成或以上的小業主是不知道，已到了7月3日才知道，可能已經太遲*」

屋崙華埠商會和市府合作舉辦講座，市府會有講中文的職員為市民講解如何登記住宅出租物業和相關詳情

陳錫澎：「就算一般人會英文，都未必知道很多東西要處理，何況很多是只會講中文，可能又不會上網，我相信他會有很多疑問。」

講座週五下午2點至4點，在華埠富興中心109室舉辦，呼籲業主攜帶物業稅單和相關文件資料，現場有市府職員協助，大家完成登記

市民如欲了解更多詳情，可以去到本台網站，點擊市府要求業主，登記出租物業的連結

https://www.oaklandca.gov/resources/rent-registration-in-oakland-information-and-faqs

或致電510-238-3721查詢

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。