國慶快到 Livermore警方指市內嚴禁燃放任何煙花 包括“安全穩妥Safe and Sane”的煙花產品

還有不到兩個星期就到國慶，東灣Livermore警方表示，市內嚴禁燃放、持有及出售任何煙花，包括所謂“安全穩妥Safe and Sane”的煙花產品

Livermore市內現已實施新條例，針對國慶日的聚會，警方當天會加強巡邏，若有人在當天燃放煙花舉辦聚會或業主，需要為違法行為負上責任，違例者最高可以被票控500元

另一方面，San Mateo縣亦表示，會打擊違法煙花，指當下固然刺激，但每年不少貓狗都因此而走失，對兒童和環境亦帶來影響，旁觀者、業主和家長都會有更高刑罰

至於在縣內的非城市管轄區，一律禁止持有、出售和燃放任何煙花產品

San Mateo縣警，本星期日將會舉辦煙花回購，市民可以在早上10點至下午3點將未使用過的煙花帶到Redwood City Middlefield Road 2500號

市民最多可獲75元現金

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