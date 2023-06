國慶快到 Livermore警方指市內嚴禁燃放任何煙花 包括“安全穩妥Safe and Sane”的煙花產品

還有不到兩個星期就到國慶,東灣Livermore警方表示,市內嚴禁燃放、持有及出售任何煙花,包括所謂“安全穩妥Safe and Sane”的煙花產品

Livermore市內現已實施新條例,針對國慶日的聚會,警方當天會加強巡邏,若有人在當天燃放煙花舉辦聚會或業主,需要為違法行為負上責任,違例者最高可以被票控500元

另一方面,San Mateo縣亦表示,會打擊違法煙花,指當下固然刺激,但每年不少貓狗都因此而走失,對兒童和環境亦帶來影響,旁觀者、業主和家長都會有更高刑罰

至於在縣內的非城市管轄區,一律禁止持有、出售和燃放任何煙花產品

San Mateo縣警,本星期日將會舉辦煙花回購,市民可以在早上10點至下午3點將未使用過的煙花帶到Redwood City Middlefield Road 2500號

市民最多可獲75元現金

