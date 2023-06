爆紅兒童玩具Baby Shark,因存在對兒童造成嚴重傷害的風險,共有超過700萬個玩具需要回收

需要回收的是“ROBO ALIVE JUNIOR BABY SHARK SING AND SWIM BATH TOYS”沐浴玩具的大號版和迷你版

美國消費品安全委員會向這些產品發出警示,委員會表示玩具上的硬塑料頂鰭,可能會嚴重刺傷或割傷兒童,消費者應立即停止使用這些玩具

消費者要獲得退款,可以到CPSC.GOV網站,了解如何提交電子文件的完整說明

製造商表示已收到12宗兒童跌倒,或坐在玩具上受傷的報告,其中9宗需要縫合傷口,或其他的醫療護理

