三藩市市立大學(CCSF)校董會主席 譴責該校取消先前獲批准 16個學分的粵語成績證書課程

【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市市立大學(CCSF)校董會主席王兆倫譴責該校取消先前獲批准的16個學分的粵語成績證書課程

三藩市市立大學在2021年曾打算削減全部粵語班,原因是粵語班不是證書或學分課程

到2022年的1月,王兆倫聯同多個社區組織和民眾的抗議下,校董會通過一項由王兆倫起草的政策,以保護該校粵語教學,並促使大學創建有證書的粵語課程

其後,由教師組成的課程委員會,於同年9月推薦9個學分的粵語證書課程,並在10月再推薦16個學分的粵語證書課程

隨後市立大學校董會,亦通過課程委員會的建議

三藩市市立大學(CCSF)校董會主席王兆倫:「通過後,就忽然有部分人改變主意,他們沒有告訴我或社區人士知道,就拿走了粵語證書課程(16個學分)

他們說粵語證書課程沒有一個語法課,他們就不想繼續了,我認為當局的決定是不對的,因為他們已經過了那一關,課程委員會應該在那階段討論完,給了提議我們的校董會

然後我們校董會通過後,下一步是去加州社區學院校長辦公室進行最終審查,而突然的拿走,弄得我們2023和2024沒有了16個學分的粵語證書課程。」

王兆倫指16個學分的粵語證書課程,對粵語計畫意義重大,原因是至少要有16個學分的證書課程,加州政府才會認證

王兆倫指挽救粵語課程計畫,是想確保華裔社區能夠獲得雙語服務,並阻止針對華裔的仇恨犯罪,他指決定令華裔社區感到失望

校董會將會繼續討論未來方向

