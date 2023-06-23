三藩市市立大學(CCSF)校董會主席 譴責該校取消先前獲批准 16個學分的粵語成績證書課程



【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市市立大學(CCSF)校董會主席王兆倫譴責該校取消先前獲批准的16個學分的粵語成績證書課程

三藩市市立大學在2021年曾打算削減全部粵語班，原因是粵語班不是證書或學分課程

到2022年的1月，王兆倫聯同多個社區組織和民眾的抗議下，校董會通過一項由王兆倫起草的政策，以保護該校粵語教學，並促使大學創建有證書的粵語課程

其後，由教師組成的課程委員會，於同年9月推薦9個學分的粵語證書課程，並在10月再推薦16個學分的粵語證書課程

隨後市立大學校董會，亦通過課程委員會的建議

三藩市市立大學(CCSF)校董會主席王兆倫：「通過後，就忽然有部分人改變主意，他們沒有告訴我或社區人士知道，就拿走了粵語證書課程（16個學分)

他們說粵語證書課程沒有一個語法課，他們就不想繼續了，我認為當局的決定是不對的，因為他們已經過了那一關，課程委員會應該在那階段討論完，給了提議我們的校董會

然後我們校董會通過後，下一步是去加州社區學院校長辦公室進行最終審查，而突然的拿走，弄得我們2023和2024沒有了16個學分的粵語證書課程。」

王兆倫指16個學分的粵語證書課程，對粵語計畫意義重大，原因是至少要有16個學分的證書課程，加州政府才會認證

王兆倫指挽救粵語課程計畫，是想確保華裔社區能夠獲得雙語服務，並阻止針對華裔的仇恨犯罪，他指決定令華裔社區感到失望

校董會將會繼續討論未來方向

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。