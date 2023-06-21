全力搜尋失蹤觀光潛器



【KTSF 張擎鳳報導】

加拿大和美國的救援人員，正在日以繼夜展開搜救，但至今未有發現，由於潛艇上的氧氣最多只能維持多一日，情況很不樂觀

美國海岸警衛隊官員：「我們正在竭盡全力確保，我們能夠找到並營救船上的人。」

海岸警衛隊官員透露至今搜尋了7600平方英里的面積，仍未發現失踪的泰坦號，美國海軍正在派遣專家與設備，協助展開深海搜索，他們今晚抵達該處，而有關的設備可以撈起六萬磅重的物體

美國空軍也都出動運輸機，運載從美加提供的，商用器材協助搜尋，法國也都派出一艘特種船趕去現場，船上有機械人可以潛入，海下四千米搜索，目前救援人員已經動用機械人

美國海岸警衛隊指出搜救工作極為複雜，現在基本上是同時間賽跑，可謂分秒必爭

美國海岸警衛隊官員：「在那個偏遠地區進行搜索是一項挑戰。」

海岸警衛隊基於本身的條件，與設備所限，他們的任務是從中協調，而主導搜索工作的海軍，北約的力量也加入協助，希望在氧氣用光之前，救回泰坦號船上的人

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