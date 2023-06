全力搜尋失蹤觀光潛器

【KTSF 張擎鳳報導】

加拿大和美國的救援人員,正在日以繼夜展開搜救,但至今未有發現,由於潛艇上的氧氣最多只能維持多一日,情況很不樂觀

美國海岸警衛隊官員:「我們正在竭盡全力確保,我們能夠找到並營救船上的人。」

海岸警衛隊官員透露至今搜尋了7600平方英里的面積,仍未發現失踪的泰坦號,美國海軍正在派遣專家與設備,協助展開深海搜索,他們今晚抵達該處,而有關的設備可以撈起六萬磅重的物體

美國空軍也都出動運輸機,運載從美加提供的,商用器材協助搜尋,法國也都派出一艘特種船趕去現場,船上有機械人可以潛入,海下四千米搜索,目前救援人員已經動用機械人

美國海岸警衛隊指出搜救工作極為複雜,現在基本上是同時間賽跑,可謂分秒必爭

美國海岸警衛隊官員:「在那個偏遠地區進行搜索是一項挑戰。」

海岸警衛隊基於本身的條件,與設備所限,他們的任務是從中協調,而主導搜索工作的海軍,北約的力量也加入協助,希望在氧氣用光之前,救回泰坦號船上的人

