影評：二次大戰為求生而創作語言的《波斯密語》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

二次大戰時 ,比利時一個猶太男子,為了避過被送到納粹集中營被殺的命運 ,而冒充波斯人,來教納粹軍官波斯語。曾是《電影試片室》2021年度第二最佳影片的《波斯密語 Persian Lessons》,本週終於在灣區戲院推出。

1942年的法國,一群被載往納粹德國的猶太人中,一個猶太教拉比的兒子Gilles,身邊一個飢餓的人,用身上一本書和Gilles ,交換他一半的三文治。這本從陌生人得來的書,會是救Gilles 的生命的寶物。這是一本用波斯語寫的書。一個納粹營中正好有一個軍官Koch,告訴下屬要找一個會說波斯語的人,來教他這語言。Gilles 也就騙說自己是波斯混血,逃過死劫。

軍官Koch 向Gilles 透露,自己要在戰爭結束之後,搬去德黑蘭開餐館。但是Gilles 對波斯語一無所知,所以必須創造出一個自己能夠記得所有字句的虛構語言,來教軍官。Gilles 是否能夠在這死亡遊戲中勝出?

電影改編自1997年的一則短篇小說。故事中有許多難以叫人置信的巧合,在導演Vadim Perelman 的指導下,卻有不少叫人感覺有新發現的劇情轉折。如Gilles 幾次在聰明軍官的考驗中,能夠讓軍官認為自己確實會說波斯語。

俘虜與軍官之間雖然有貓抓老鼠的緊張,包括Gilles 身邊不斷出現可能穿幫的因素。而他們的長期相處也有一段友誼出現。但是這是否是一段友好的感情,或只是在求存中,具有效日期的必需品,見仁見智。

必須指出,兩位主角將觀眾心弦緊扣。飾演軍官的Lars Eidinger,冷酷的外表中背後,也有對俘虜Gilles 的一段關心,縱然大家會質問這是否真誠。飾演俘虜Gilles 的Nahuel Perez Biscayart,更是體現出生命隨時可能因為一個錯誤而結束,那種時時刻刻都有的緊張。

也就是這些因素,促成影片提升到,對人類的求生意念,致以無比敬意的頌歌。

《波斯密語 Persian Lessons》要人們感覺生命的寶貴。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過 。

電影目前在舊金山的Opera 戲院,和北灣Santa Rosa 的Summerfield 戲院開映。

電影網頁:https://cohenmedia.net/product/persian-lessons

