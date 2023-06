東灣水利局決定加水費,下個月一號生效

東灣水利局EBMUD,服務東灣地區140萬用戶,7月1日開始加價

賬單的實際變化將取決於客戶的用水量,但當局表示獨立屋水費,平均每天將上漲19仙,2024年7月再加價,每天將再上漲21仙

另外,西柏克萊和Oakland Hills的用戶,大約74萬人需要支付的污水處理費,每天上漲7仙

水利局表示加價是為了支持,為期五年總值28億元的改善計劃,當中包括改進污水處理設施以及更換老舊的管道等

