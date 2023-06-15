【營養知多D】 – 青少年在HEAL計劃中﹐學到什麼﹖ June 15, 2023 none (Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.) 版權所有，不得轉載。 營養知多D您喜歡的新聞 新聞 Elizabeth Holmes產下第二胎 望法院准許延後服刑 March 3, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注 涉嫌詐欺而遭判刑的Elizabeth Holmes，近期產下第二胎，並希望法院延遲她的11年監禁刑期… Read more […] 新聞 5月6日全美慶祝護士日 感謝護士對病人付出 May 6, 2022 新聞, 全國消息, 熱點關注 每年的5月6日是護士日，也展開為期一星期的慶祝活動，目的是為了感謝護士對病人的付出… Read more […] 新聞 舊金山選民需表決是否永久禁止車輛行駛金門公園JFK Drive（視頻） October 6, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注 舊金山在金門公園JFK Drive禁止車輛行駛，11月的選舉中，有兩項對立的提案，讓選民表決是否永久… Read more […] 新聞 特斯拉智能中心總部落戶Palo Alto 2.22(國)視頻 February 23, 2023 新聞, 灣區新聞, 新聞視頻, 加州新聞, 視頻中心, 熱點關注 州長紐森今日與Tesla執行長馬斯克，參觀Tesla於南灣Palo Alto新設立的工程及人工智能總… Read more 中國新聞 輝瑞新冠藥內地炒至每盒過萬 印度老撾仿製版受追捧 January 6, 2023 中國新聞, 新聞, 中港台新聞, 熱點關注 中國內地周四新增9543宗新冠感染本地確診，再多五人死亡。美國輝瑞藥廠新冠口服藥帕克斯洛維德… Read more […] 新聞 新型肺炎大流行一周年 美國疫情進入分水嶺 March 12, 2021 新聞, 全國消息, none, 熱點關注 世界衛生組織在一年前的今天，宣布新型肺炎疫情全球大流行，一年後，全球有超過一億多人受感染… Read more […]
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