【娛樂新聞】容祖兒43歲生日 霍汶希及虎豹齊為祖兒賀壽

將於七月於香港演藝學院展開三十三場《ANOTHER SIDE……JOEY.MY.SECRET.LIVE》的容祖兒今日(16日)生日,經理人霍汶希(Mani)、「英皇龍虎豹」組合阿Sa蔡卓妍、阿嬌鍾欣潼齊齊出post賀祖兒。 向來視祖兒為女兒的經理人霍汶希一早於Instagram出post祝祖兒生日快樂,曬出多張不同年代的合照,並謂很開心她能重新展開世界巡迴演唱會,每一場見到一個全新不一樣的她在台上閃閃發光,為她感到驕傲,她說:「老母衷心祝福你心中所想都能如願以償,唱更多更好聽的歌,創造更多更好的舞台、做最想做的事,最緊要是永遠快快樂樂,健健康康,永遠愛你。」最後更搞笑地hashtag「老母愛你」,祖兒亦立即秒回「老母我也愛你今晚見。」原來二人早已約好今晚食生日飯。 除了「老母」Mani,好姊妹阿Sa阿嬌亦分別於社交平台出post,原來阿Sa跟關智斌(Kenny)早前已跟祖兒「食好西」慶生,「今年預早同佢吹蠟燭~ #佢自己吹」事源早年阿Sa生日,祖兒不小心吹熄蛋糕上的生日蠟燭,到有年祖兒生日,阿Sa乘機「報仇」趁祖兒許願時把她的生日蠟燭吹熄,所以這次她特別hashtag這次的蠟燭是祖兒自己吹,十分搞笑。至於另一姊妹阿嬌亦準時十二點出post,她寫出多首祖兒歌曲,並謂自己很想唱,最後寫道:「但還是最想為你唱一首《生日快樂》哈哈~ Love u~~」認真有心思。台灣女歌手許茹芸亦有於阿Sa IG留言祝祖兒生日快樂。

