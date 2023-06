首次購屋者買房 舊金山推出貸款援助計劃 最高金額達五十萬元

【KTSF 古琳嘉報導】

為了幫助首次購屋者買房,舊金山推出貸款援助計劃,最高金額達五十萬元,用作購買市場價房屋的首付,要如何申請?

舊金山市府推出市場價房屋的首付援助貸款計劃DALP ,透過市長住房和社區發展辦公室MOHCD向首次購屋人士,提供最高五十萬元的援助貸款

這筆錢必須做為購買自住住宅的首付down payment,申請人必須過去三年內沒有擁有住宅物業

申請過程有三個步驟:第一步要完成首次購屋者教育並獲得證書,第二步則要從市長住房和社區發展辦公室批准的金融機構,得到房貸預批pre-approval,列明市價房屋的售價,購屋者第一筆房貸金額,以及政府提供的貸款援助金額

第三步就是在今年7月14日之前,提交完整的申請表和相關文件,接著就會抽籤決定誰是幸運兒

根據官網資訊,首付援助貸款計劃DALP,是無聲的第二筆貸款,即是購屋者須自備一定的首付,而政府的首付援助是第二筆貸款,不需要每月償還付款,可以按市價任何時間出售房屋,當你出售時則償還本金,加上與政府公平分享房屋升值的收益

申請首次購房貸款援助,的收入限制也很寬鬆,一人家庭年薪不超過201,700 元,兩人家庭年薪不超過230,600 美元

要注意的是,千萬不要重複提交,因為重複提交的兩份申請表,都會被取消資格

申請表提交作業已在5月15日展開,並在7月14日下午五點截止

之後將在8月1日抽籤,並在8月8日公布抽籤結果

申請表格的連結

https://sf-gov.translate.goog/reports/may-2023/downpayment-assistance-loan-program-dalp?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=en-US

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。