獨家消息 San Mateo縣府打算買下 Millbrae 市一家旅館作為過渡性住宅 消息尚未對外公布



【KTSF 古琳嘉報導】

San Mateo縣府打算買下位於Millbrae 市的一家旅館，作為過渡性住宅，不過消息尚未對外公布，已經有當地居民發起請願表達反對，以下是本台的獨家消息

近日有華裔民眾在Millbrae市收集簽名，反對San Mateo縣府打算買下位於Millbrae市El Camino Real 1390號的這間La Quinta旅館。作為過渡住宅 Transitional Housing，請願活動發起人在上週二晚上得知有關消息

發起請願人士江李自安 Marion Kong：「有一個我們市府的代表，參加了一個縣政府的會議，會議結束的時候他跟我講說，我們的縣府行政官員Mike Callagy，他已經發出一個意向信，準備去買Millbrae 的La Quinta Inn。」

目前這項跟安置無家可歸人士，有關的計畫仍鮮為人知，實際用途為何? 縣府尚未正式對外發布

江李自安：「沒有透明度，我們甚麼都不知道。」

本台今天向San Mateo縣府查詢，得到的答覆是縣府仍在針對物業進行談話，因此現在討論還為時過早，尚不知何時能向媒體分享更多資訊

La Quinta旅館的值班經理，今天向本台證實上個月已經有約14名來自縣府，不同部門的人士到該旅館參觀

反對者批評縣決策過程不透明，又擔心該市稅收將因此減少，因為早前已有另一間酒店改成住房項目，現在又可能少一家

江李自安:「Millbrae是很小的城市，我們的三分之一的稅收，城市的收入是靠旅館的旅館稅，那如果說這個La Quinta有99個房，你想想看，99個房每天產生多少的收入，多少的稅，一年下來就差不多大概是六十幾、八十幾萬

那對我們一個城市只有一千多萬的預算，是很重要的事情。」

由於這項計畫仍處於初步階段，縣府尚未將有關計畫詳情公布，就連Millbrae市議員馮家輝說，他的辦公室都尚未收到有關資訊

Millbrae市議員馮家輝Anders Fung：「到今天我的辦公室尚未收到San Mateo縣政府對於La Quinta整體的計劃，所以我希望能夠盡快，希望San Mateo縣政府提供多些資料，提供更多的披露，同時提供更多的透明度，給我們每一位Millbrae的市民。」

San Mateo縣為了達成”零無家可歸者”的目標，持續在擴充該縣的收容空間，去年也以1700萬元買下位於Redwood City的Comfort Inn，而最終目標是為無家可歸者，找到永久的居所

馮家輝對於請願行動表示，很興奮見到市民非常投入公共參與，關注社區事務，至於他作為Millbrae市議員，對於有關計畫抱持甚麼立場呢?

馮家輝：「其實我支持San Mateo縣政府和Millbrae市政府繼續致力投放，足夠充分的資源去解決露宿者的問題，因為露宿者問題的確對整個灣區，整個加州都造成一個很大的公共安全的問題。」

馮家輝表示Milbrae市去年投放超過20萬元，今年則投放37萬來處理無家可歸者問題，確保露宿者得到所需的協助，未來也繼續會推動有關工作

反對者目前已經收集到數百個簽名，也向縣府和縣議員反應意見，有縣議員回信表示會收集更多意見，今天反對人士也出席Millbrae市議會，透過民眾發言時間對此議題表達關切

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