獨家消息 San Mateo縣府打算買下 Millbrae 市一家旅館作為過渡性住宅 消息尚未對外公布

【KTSF 古琳嘉報導】

San Mateo縣府打算買下位於Millbrae 市的一家旅館,作為過渡性住宅,不過消息尚未對外公布,已經有當地居民發起請願表達反對,以下是本台的獨家消息

近日有華裔民眾在Millbrae市收集簽名,反對San Mateo縣府打算買下位於Millbrae市El Camino Real 1390號的這間La Quinta旅館。作為過渡住宅 Transitional Housing,請願活動發起人在上週二晚上得知有關消息

發起請願人士江李自安 Marion Kong:「有一個我們市府的代表,參加了一個縣政府的會議,會議結束的時候他跟我講說,我們的縣府行政官員Mike Callagy,他已經發出一個意向信,準備去買Millbrae 的La Quinta Inn。」

目前這項跟安置無家可歸人士,有關的計畫仍鮮為人知,實際用途為何? 縣府尚未正式對外發布

江李自安:「沒有透明度,我們甚麼都不知道。」

本台今天向San Mateo縣府查詢,得到的答覆是縣府仍在針對物業進行談話,因此現在討論還為時過早,尚不知何時能向媒體分享更多資訊

La Quinta旅館的值班經理,今天向本台證實上個月已經有約14名來自縣府,不同部門的人士到該旅館參觀

反對者批評縣決策過程不透明,又擔心該市稅收將因此減少,因為早前已有另一間酒店改成住房項目,現在又可能少一家

江李自安:「Millbrae是很小的城市,我們的三分之一的稅收,城市的收入是靠旅館的旅館稅,那如果說這個La Quinta有99個房,你想想看,99個房每天產生多少的收入,多少的稅,一年下來就差不多大概是六十幾、八十幾萬

那對我們一個城市只有一千多萬的預算,是很重要的事情。」

由於這項計畫仍處於初步階段,縣府尚未將有關計畫詳情公布,就連Millbrae市議員馮家輝說,他的辦公室都尚未收到有關資訊

Millbrae市議員馮家輝Anders Fung:「到今天我的辦公室尚未收到San Mateo縣政府對於La Quinta整體的計劃,所以我希望能夠盡快,希望San Mateo縣政府提供多些資料,提供更多的披露,同時提供更多的透明度,給我們每一位Millbrae的市民。」

San Mateo縣為了達成”零無家可歸者”的目標,持續在擴充該縣的收容空間,去年也以1700萬元買下位於Redwood City的Comfort Inn,而最終目標是為無家可歸者,找到永久的居所

馮家輝對於請願行動表示,很興奮見到市民非常投入公共參與,關注社區事務,至於他作為Millbrae市議員,對於有關計畫抱持甚麼立場呢?

馮家輝:「其實我支持San Mateo縣政府和Millbrae市政府繼續致力投放,足夠充分的資源去解決露宿者的問題,因為露宿者問題的確對整個灣區,整個加州都造成一個很大的公共安全的問題。」

馮家輝表示Milbrae市去年投放超過20萬元,今年則投放37萬來處理無家可歸者問題,確保露宿者得到所需的協助,未來也繼續會推動有關工作

反對者目前已經收集到數百個簽名,也向縣府和縣議員反應意見,有縣議員回信表示會收集更多意見,今天反對人士也出席Millbrae市議會,透過民眾發言時間對此議題表達關切

