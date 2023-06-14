

【KTSF 蔡煒報導】

為了慶祝三藩市觀光纜車(Cable Car)誕生150週年，三藩市交通局將會推出乘車優惠，鼓勵市民和遊客到市中心和華埠消費

它的名字是Big 19，是三藩市最古老的觀光纜車，它慢慢地在繁忙的三藩市街道上行駛，穿過金融區，爬上California街，穿越華埠

最老的觀光纜車，所走的路線是1873年最初的路線，配上穿著19世紀服裝的乘客，有沒有一種時空交錯的感覺？

三藩市觀光纜車150歲，經歷過時代的洗禮，更差點面臨淘汰，在不少的修復和重建後，漸漸成為三藩市的觀光景點，在今天仍然有其的價值和歷史意義

三藩市交通局長Jeffrey Tumlin說古老的纜車仍然能夠行駛，是全靠員工悉心保養

三藩市交通局長Jeffrey Tumlin：「150年在交通界是很長時間，幾乎全世界的交通工具的壽命，都不超過10至15年，我們是全球唯一一個地方，還在使用幾乎150年老的交通工具。」

為慶祝150年生日，三藩市交通局將會推出乘車優惠，由七月一日起至年底，乘客可以用五元在MuniMobile應用程式購買車票，全日無限次乘搭這條California Line最古老的纜車路線

Jeffrey Tumlin：「我們想有更多人乘搭這條路線，包括去到華埠和Polk Street以及去任何他們想去的地方。」

交通局也希望藉着這個優惠，為三藩市帶來更多人流

Jeffrey Tumlin：「我們相信這是增加客流量的好時機，透過乘車優惠，帶旺金融區和華埠。」

除了五元的特別優惠，交通局未來半年亦有連串慶祝活動，例如是參觀纜車廠和觀光團等，市民亦可以用十三元購買全天通行證，無限次乘搭Muni所有交通工具，包括三條纜車線、Muni巴士和輕鐵

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