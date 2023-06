六月移民文化遺產月 舊金山市府的移民權益委員會 向七個為移民爭取權益的個人或組織頒獎

【KTSF 歐志洲報導】

六月是移民文化遺產月,舊金山市府的移民權益委員會向七個為移民爭取權益的個人或組織頒獎,肯定他們在這方面的貢獻

獲得舊金山移民權益委員會表揚的,包括Immigrants Rising 組織的行政主任甄南峰,這個在舊金山成立的組織,最初是幫助無證移民取得教育機會

甄南峰表示,在2006年成立的Immigrants Rising先幫助無證移民學生,取得進入大專學府深造的機會,因為無證移民在這方面會面對一些障礙,例如需要找學費,或是有合法工作的途徑,這個組織在這方面幫助他們自立

甄南峰表示自己是第六代移民,先輩是在19世紀中期到20世紀初期,從中國移民來美,當時面對排華法,持的是假證件,在今天會被視為是無證移民

Immigrants Rising 行政主任甄南峰 Kathy Gin:「我今天做的很多工作,其實都是為了紀念他們,讚揚他們面對的挑戰和做出的犧牲,他們因為不能,老實的說出自己的由來,感到羞愧,更要面對艱辛與困苦,來使得這個國家,對所有人來說,都是一個更好生活的地方。」

其他獲得表揚的組織還包括為太平洋裔服務的薩摩亞社區發展中心,和向尋求庇護的LGBT 人士,提供免費法律服務組織的主管

