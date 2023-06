一支三藩市華埠的舞獅隊伍Lion Dance Me,將會在8月去到馬來西亞雲頂參加當地的第14屆馬來西亞世界獅王爭霸戰,當中最年輕的隊員只有15歲

三藩市華埠的Lion Dance Me,在年初收到大會的英雄帖,將會在8月4日至6日,代表美國參賽

帶隊的劉世民師父,在30年前亦曾參加這樣的比賽,今次可以帶隊感到興奮不已,他希望可以通過學習舞獅,將當中的友誼精神傳遞下去

馬來西亞世界獅王爭霸戰,是一個兩年一度的國際醒獅盛事,在疫情期間暫停舉行,今年復辦

