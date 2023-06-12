舊金山公辯律師辦公室的人員將一連八個星期 每個星期五抗議舊金山高等法院積壓審訊案件 剝削被告人得到快速審訊的權利

June 12, 2023 新聞, 灣區新聞, 新聞視頻, 視頻中心, 熱點關注


【KTSF 萬若全報導】

舊金山公辯律師辦公室的人員，從今天起一連八個星期，每個星期五中午在法院門口靜坐，抗議舊金山高等法院積壓審訊案件，剝削被告人得到快速審訊的權利

舊金山公辯律師辦公室的職員和社區盟友的工作人員，將持續八個星期，每個星期五中午12點到1點，在850 Bryant街司法大樓Hall of Justice台階靜坐

抗議人士舉起大幅海報，展示被剝奪憲法賦予被告，快速審判權的最新人數

舊金山公辯律師政策主任陳豔芬：「起初因為Covid疫情，但三年過去了法院沒採取行動，在三藩市開放更多的大樓。更多的法庭室，審判全都積壓了。若有人被控輕罪，他們有權在落案30天內受審，被控重罪的人，應該在60天內開始審訊
1100 候審的人超過了這些期限。」

根據統計，超過 1,100 項審判，被推遲到憲法規定的，最後期限之後，其中有115人關押在舊金山監獄

抗議者表示舊金山高等法院，未能像其他縣那樣，有效地解決日益增多的審判積壓問題或駁回逾期案件

舊金山公辯律師Manohar Raju：「這也發生在其他地方，但舊金山特別嚴重，押後遠多於加州其他的縣，我們今天在這裡要大家關注這個議題，我們的當事人要求，公眾要求，嚴重推遲審訊對任何人都沒好處。」

根據公辯律師辦公室，法院繼續使用一半其有限的裁判室，來進行非緊急民事案件陪審團審判，這是公辯律師辦公室連續第三年發起抗議行動

舊金山高等法院發聲明表示，舊金山高等法院，致力於公平迅速處理所有案件，將繼續根據立法機關和上訴法院規定的優先順序，及時將刑事案件送交審判。

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