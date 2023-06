舊金山公辯律師辦公室的人員將一連八個星期 每個星期五抗議舊金山高等法院積壓審訊案件 剝削被告人得到快速審訊的權利

【KTSF 萬若全報導】

舊金山公辯律師辦公室的人員,從今天起一連八個星期,每個星期五中午在法院門口靜坐,抗議舊金山高等法院積壓審訊案件,剝削被告人得到快速審訊的權利

舊金山公辯律師辦公室的職員和社區盟友的工作人員,將持續八個星期,每個星期五中午12點到1點,在850 Bryant街司法大樓Hall of Justice台階靜坐

抗議人士舉起大幅海報,展示被剝奪憲法賦予被告,快速審判權的最新人數

舊金山公辯律師政策主任陳豔芬:「起初因為Covid疫情,但三年過去了法院沒採取行動,在三藩市開放更多的大樓。更多的法庭室,審判全都積壓了。若有人被控輕罪,他們有權在落案30天內受審,被控重罪的人,應該在60天內開始審訊

1100 候審的人超過了這些期限。」

根據統計,超過 1,100 項審判,被推遲到憲法規定的,最後期限之後,其中有115人關押在舊金山監獄

抗議者表示舊金山高等法院,未能像其他縣那樣,有效地解決日益增多的審判積壓問題或駁回逾期案件

舊金山公辯律師Manohar Raju:「這也發生在其他地方,但舊金山特別嚴重,押後遠多於加州其他的縣,我們今天在這裡要大家關注這個議題,我們的當事人要求,公眾要求,嚴重推遲審訊對任何人都沒好處。」

根據公辯律師辦公室,法院繼續使用一半其有限的裁判室,來進行非緊急民事案件陪審團審判,這是公辯律師辦公室連續第三年發起抗議行動

舊金山高等法院發聲明表示,舊金山高等法院,致力於公平迅速處理所有案件,將繼續根據立法機關和上訴法院規定的優先順序,及時將刑事案件送交審判。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。