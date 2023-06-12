由KTSF所舉辦的可愛寵物影片大賽影片勝出者如何照顧他的毛小孩?

【KTSF 林子皓報導】

本台KTSF所舉辦的“可愛寵物影片大賽”，正式畫下句點，超過六十多則的影片，有非常多可愛的寵物

最後冠軍，由來自San Leandro的Yaya拿下冠軍

現年四歲的Yaya，平時非常聽話，而且非常聰明

主人說光用一塊小雞胸肉，Yaya就學會怎樣跟人握手了，也是她們生活中最好的玩伴

一身可愛的紅色小捲毛，她是Yaya，這次的“可愛動物影片”大賽冠軍，在影片裡賣萌賣到大家買單，因為真的太可愛

從一共六十五支影片中脫穎而出，Yaya受到眾人投票的支持和喜愛，不是沒有原因

她的主人程小姐說，Yaya不只是可愛而已，她還非常聰明又很乖，甚麼東西都是一學就會

Yaya主人程夢霞：「就是譬如說教她握手的話，就這麼小一塊雞胸肉，她就學會了，十分鐘之內，她小時候學握手的時候就學會了，然後定點尿尿，是回來之後一星期內，就學會了定點尿尿，叫她的名字，也是很快她就知道她叫Yaya。」

從2018年9月6號出生，Yaya不過一個月，就跟程小姐成為了一家人，四年時間過去。Yaya已經成為程小姐它們生活中，不可或缺的一部分，可是別看Yaya感覺對美國生活很適應，她其實是遠渡重洋才到美國

Yaya主人程夢霞：「18年的時候，18年9月6號她出生，然後10月份多的時候被我帶回家，她是從中國她是四川－四川狗。她在飛機上特別乖，就十幾個小時，她就一直這樣睡在我身上，很配合我，然後也很配合那些上班的機組人員，沒有給我們造成任何麻煩。」

那怕中國四川到美國，整整超過一萬公里路，Yaya在踏上這個新國度的一路上，都是超乖不找麻煩，不過Yaya也是有死穴，千萬不要嘗試

Yaya主人程夢霞:「如果我出門去撫摸其他的小貓或小狗，她會吃醋，她會抓狂會很不開心。」

就是這麼可愛，跟人一樣，也讓主人一家人這麼愛她，所以說狗是人類最好的朋友，真的愛她就不要傷害她

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