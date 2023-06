由KTSF所舉辦的可愛寵物影片大賽影片勝出者如何照顧他的毛小孩?

【KTSF 林子皓報導】

本台KTSF所舉辦的“可愛寵物影片大賽”,正式畫下句點,超過六十多則的影片,有非常多可愛的寵物

最後冠軍,由來自San Leandro的Yaya拿下冠軍

現年四歲的Yaya,平時非常聽話,而且非常聰明

主人說光用一塊小雞胸肉,Yaya就學會怎樣跟人握手了,也是她們生活中最好的玩伴

一身可愛的紅色小捲毛,她是Yaya,這次的“可愛動物影片”大賽冠軍,在影片裡賣萌賣到大家買單,因為真的太可愛

從一共六十五支影片中脫穎而出,Yaya受到眾人投票的支持和喜愛,不是沒有原因

她的主人程小姐說,Yaya不只是可愛而已,她還非常聰明又很乖,甚麼東西都是一學就會

Yaya主人程夢霞:「就是譬如說教她握手的話,就這麼小一塊雞胸肉,她就學會了,十分鐘之內,她小時候學握手的時候就學會了,然後定點尿尿,是回來之後一星期內,就學會了定點尿尿,叫她的名字,也是很快她就知道她叫Yaya。」

從2018年9月6號出生,Yaya不過一個月,就跟程小姐成為了一家人,四年時間過去。Yaya已經成為程小姐它們生活中,不可或缺的一部分,可是別看Yaya感覺對美國生活很適應,她其實是遠渡重洋才到美國

Yaya主人程夢霞:「18年的時候,18年9月6號她出生,然後10月份多的時候被我帶回家,她是從中國她是四川-四川狗。她在飛機上特別乖,就十幾個小時,她就一直這樣睡在我身上,很配合我,然後也很配合那些上班的機組人員,沒有給我們造成任何麻煩。」

那怕中國四川到美國,整整超過一萬公里路,Yaya在踏上這個新國度的一路上,都是超乖不找麻煩,不過Yaya也是有死穴,千萬不要嘗試

Yaya主人程夢霞:「如果我出門去撫摸其他的小貓或小狗,她會吃醋,她會抓狂會很不開心。」

就是這麼可愛,跟人一樣,也讓主人一家人這麼愛她,所以說狗是人類最好的朋友,真的愛她就不要傷害她

