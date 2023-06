特朗普藏有機密文件案 正面對37項刑事控罪

【KTSF 張麗月報導】

調查特朗普機密文件案的特別檢察官,今天解封對特朗普的起訴書,特朗普共面對37項聯邦控罪,如果特朗普被定罪,就算他贏得2024年總統大選,他都會喪失資格做總統

以Jack Smith為首的特別檢察官團隊,解封對特朗普的聯邦起訴書,共有49頁,當中的材料分別來自包括國防部等多個情報部門

分析總結後而得出,一共起訴特朗普37項聯邦控罪。指控特朗普在2021年卸任離開白宮後,涉嫌不當處理國家機密文件

起訴書聲稱特朗普涉嫌不當處理國家機密文件,當中包含美國核計劃的絕密資訊,以及萬一美國受到攻擊時國內本土那些最容易遇襲的地方

也有一份文件關於外國政府支持向美國的利益,發動恐怖襲擊

檢控官說,未經授權而洩漏機密文件,有可能危害國家安全,影響外交關係和情報收集工作

控罪又指特朗普也曾經與律師討論,是否可以對前來找尋文件的政府官員講大話

又將部份機密文件,收藏在廁所附近,以及將機密文件箱在他佛州海湖莊園大宅內搬來搬去

以防止這些文件箱被調查人員發現,爆料人是特朗普其中一名律師

消息透露特朗普其中兩名律師,已經辭去辦理本案

特朗普的前任助手Walt Nauta,由於涉嫌與特朗普串謀犯案,Nauta也被起訴六項控罪,起訴書又指Nauta曾經對FBI人員說,他對事件不知情,但其實他有份幫特朗普移動機密文件箱

特朗普將於下星期二,他77歲生日的前夕,到佛州邁亞密聯邦法院出庭應訊

如果特朗普被定罪,他的刑期可以同期執行,而妨礙司法罪的最高判刑是20年監禁

因此特朗普面對的最高刑期是20年

起訴書公開之後,特朗普在社交媒體上攻擊,特別檢察官Jack Smith指Smith憎恨他,又形容Smith精神變態不應該處理任何,與“公正”有關的案件

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。