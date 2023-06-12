特朗普藏有機密文件案 正面對37項刑事控罪

【KTSF 張麗月報導】
調查特朗普機密文件案的特別檢察官，今天解封對特朗普的起訴書，特朗普共面對37項聯邦控罪，如果特朗普被定罪，就算他贏得2024年總統大選，他都會喪失資格做總統
以Jack Smith為首的特別檢察官團隊，解封對特朗普的聯邦起訴書，共有49頁,當中的材料分別來自包括國防部等多個情報部門
分析總結後而得出，一共起訴特朗普37項聯邦控罪。指控特朗普在2021年卸任離開白宮後，涉嫌不當處理國家機密文件
起訴書聲稱特朗普涉嫌不當處理國家機密文件，當中包含美國核計劃的絕密資訊，以及萬一美國受到攻擊時國內本土那些最容易遇襲的地方
也有一份文件關於外國政府支持向美國的利益，發動恐怖襲擊
檢控官說，未經授權而洩漏機密文件，有可能危害國家安全，影響外交關係和情報收集工作
控罪又指特朗普也曾經與律師討論，是否可以對前來找尋文件的政府官員講大話
又將部份機密文件，收藏在廁所附近，以及將機密文件箱在他佛州海湖莊園大宅內搬來搬去
以防止這些文件箱被調查人員發現，爆料人是特朗普其中一名律師
消息透露特朗普其中兩名律師，已經辭去辦理本案
特朗普的前任助手Walt Nauta，由於涉嫌與特朗普串謀犯案，Nauta也被起訴六項控罪，起訴書又指Nauta曾經對FBI人員說，他對事件不知情，但其實他有份幫特朗普移動機密文件箱
特朗普將於下星期二，他77歲生日的前夕，到佛州邁亞密聯邦法院出庭應訊
如果特朗普被定罪，他的刑期可以同期執行，而妨礙司法罪的最高判刑是20年監禁
因此特朗普面對的最高刑期是20年
起訴書公開之後，特朗普在社交媒體上攻擊，特別檢察官Jack Smith指Smith憎恨他，又形容Smith精神變態不應該處理任何，與“公正”有關的案件
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