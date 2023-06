【KTSF 萬若全報導】

灣區捷運BART面臨赤字,捷運董事會經過數小時討論,投票通過提逐步提高車票費及停車費

BART計劃在兩年內將票價提高11%,明年一月開始單程票價提高5.5%,平均票價將增加 23 分

例如從柏克萊市中心區到舊金山Embarcadero,票價將增加25分至$4.25,由Antioch到Montgomery,票價將增加至$8.6,BART還將提高停車費,但金額尚未確定

不過會根據通貨膨脹,逐步調整停車政策上下限,每日停車費建議價格範圍,從目前的每天1元至3元,調升到3元至 6.30

對於單日/多日費用,建議的費用為 4 元至 11元,對於月費,建議從目前的63元至105元的範圍,調高到84元至220元

有乘客表示如果提高價格,搭乘BART的花費跟自己開車沒甚麼差別

不過捷運表示,疫情過後捷運的乘客量還是沒有提升,其他縣的大眾運輸系統,也面臨斷崖式的財政困境

捷運董事會批准了2024,財政年度的平衡預算,但2025年的赤字為 9300萬元

雖然捷運董事會決定加價,但批准增加對使用Clipper START乘客的折扣,從20%的折扣提高到50%

這項計劃為19到64歲,符合資格的低收入乘客而設

