【KTSF 萬若全報導】

灣區捷運BART面臨赤字，捷運董事會經過數小時討論，投票通過提逐步提高車票費及停車費

BART計劃在兩年內將票價提高11%，明年一月開始單程票價提高5.5%，平均票價將增加 23 分

例如從柏克萊市中心區到舊金山Embarcadero，票價將增加25分至$4.25，由Antioch到Montgomery，票價將增加至$8.6，BART還將提高停車費，但金額尚未確定

不過會根據通貨膨脹，逐步調整停車政策上下限，每日停車費建議價格範圍，從目前的每天1元至3元，調升到3元至 6.30

對於單日/多日費用，建議的費用為 4 元至 11元，對於月費，建議從目前的63元至105元的範圍，調高到84元至220元

有乘客表示如果提高價格，搭乘BART的花費跟自己開車沒甚麼差別

不過捷運表示，疫情過後捷運的乘客量還是沒有提升，其他縣的大眾運輸系統，也面臨斷崖式的財政困境

捷運董事會批准了2024，財政年度的平衡預算，但2025年的赤字為 9300萬元

雖然捷運董事會決定加價，但批准增加對使用Clipper START乘客的折扣，從20%的折扣提高到50%

這項計劃為19到64歲，符合資格的低收入乘客而設

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