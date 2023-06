灣區一對華裔姊妹在一個跳舞比賽中取得佳績更獲得獎學金

【KTSF毛皓延報導】

灣區一對華裔姊妹,學習芭蕾舞接近十年,最近在一個跳舞比賽中取得佳績,更獲得獎學金

16歲的高美玲Anastasia和14歲的高美君Aubrianna,分別學了芭蕾差不多十年,她們都坦言一開始是媽媽要她們學,但姐姐Anastasia說隨著年紀大了,繼續跳舞就變了她自己的決定,被問到由一分到十分有多喜歡芭蕾舞,她們都回答滿分

高美玲(Anastasia Ku):「但芭蕾舞中有些東西我也不太喜歡,又稱不上不太喜歡吧,但是頗困難的,例如是專注芭蕾舞,經常過來訓練,因為我要推卻其他的事情和課外活動,專心一致在跳舞上,但這種投入是值得,因為我喜歡我做的事。」

她說最喜歡芭蕾的地方,就是可以在台上發光發亮,跳舞的時候可以令她放鬆和平靜下來

高美玲(Anastasia Ku):「我感覺如果沒有跳舞的話,就像失去了一部分的我。」

不過兩人都認為,將來不會成為專業的芭蕾舞者

高美玲(Anastasia Ku):「我認為芭蕾舞的競爭非常激烈,雖然芭蕾是非常有趣,但我想像不到我會成為專業的舞者,當然我會在正職或其他事業以外,繼續跳舞

我很肯定芭蕾,永遠都會是我生活的一部分。」

高美君(Aubrianna Ku):「我應該也不會當全職舞者了,但我也想在空閒時跳舞,因為我十分享受這個興趣。」

在剛剛過去的ICON跳舞比賽中,兩姊妹都取得佳績,妹妹Aubrianna更取得第一名及獲得獎學金,她說得知獲勝一刻非常驚訝

高美君(Aubrianna Ku):「我當時沒有預計會贏任何獎,所以我十分感激能在單人舞中,取得第一名,另外我還贏了一個ICONIC獎,這個獎只是頒給兩人的。」

雖然姐姐沒有贏到,但她亦感恩從中得到的經驗

高美玲(Anastasia Ku):「我絕對認為你做任何事都有輸贏,特別這是我第一次在高級組中參賽,這十分困難,裡面的參賽者都非常厲害,這是個有趣的經歷,我希望能再參賽。」

她們之前亦在另一個比賽中打入決賽,和來自39個國家的舞者,在台上為五千人表演

她們都認為芭蕾舞,可以為將來申請大學有幫助,尤其這是一個國際比賽

