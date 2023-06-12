灣區一對華裔姊妹在一個跳舞比賽中取得佳績更獲得獎學金

【KTSF毛皓延報導】
灣區一對華裔姊妹，學習芭蕾舞接近十年，最近在一個跳舞比賽中取得佳績，更獲得獎學金
16歲的高美玲Anastasia和14歲的高美君Aubrianna，分別學了芭蕾差不多十年，她們都坦言一開始是媽媽要她們學，但姐姐Anastasia說隨著年紀大了，繼續跳舞就變了她自己的決定，被問到由一分到十分有多喜歡芭蕾舞，她們都回答滿分
高美玲(Anastasia Ku)：「但芭蕾舞中有些東西我也不太喜歡，又稱不上不太喜歡吧，但是頗困難的，例如是專注芭蕾舞，經常過來訓練，因為我要推卻其他的事情和課外活動，專心一致在跳舞上，但這種投入是值得，因為我喜歡我做的事。」
她說最喜歡芭蕾的地方，就是可以在台上發光發亮，跳舞的時候可以令她放鬆和平靜下來
高美玲(Anastasia Ku)：「我感覺如果沒有跳舞的話，就像失去了一部分的我。」
不過兩人都認為，將來不會成為專業的芭蕾舞者
高美玲(Anastasia Ku)：「我認為芭蕾舞的競爭非常激烈，雖然芭蕾是非常有趣，但我想像不到我會成為專業的舞者，當然我會在正職或其他事業以外，繼續跳舞
我很肯定芭蕾，永遠都會是我生活的一部分。」
高美君(Aubrianna Ku)：「我應該也不會當全職舞者了，但我也想在空閒時跳舞，因為我十分享受這個興趣。」
在剛剛過去的ICON跳舞比賽中，兩姊妹都取得佳績，妹妹Aubrianna更取得第一名及獲得獎學金，她說得知獲勝一刻非常驚訝
高美君(Aubrianna Ku)：「我當時沒有預計會贏任何獎，所以我十分感激能在單人舞中，取得第一名，另外我還贏了一個ICONIC獎，這個獎只是頒給兩人的。」
雖然姐姐沒有贏到，但她亦感恩從中得到的經驗
高美玲(Anastasia Ku)：「我絕對認為你做任何事都有輸贏，特別這是我第一次在高級組中參賽，這十分困難，裡面的參賽者都非常厲害，這是個有趣的經歷，我希望能再參賽。」
她們之前亦在另一個比賽中打入決賽，和來自39個國家的舞者，在台上為五千人表演
她們都認為芭蕾舞，可以為將來申請大學有幫助，尤其這是一個國際比賽
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