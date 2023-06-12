州參議員威善高指加州會將公共運輸系統及無家可歸者問題視為優先保護項目

June 12, 2023 新聞, 灣區新聞, 新聞視頻, 加州新聞, 視頻中心

【KTSF 尹晉豪報導】

州參議員威善高（Scott Wiener）表示，雖然加州現正面對巨大的預算赤字，但會將公共運輸系統以及無家可歸者問題，視為優先保護項目，並計劃明年推動公債提案

加州參議員威善高（Scott Wiener）舉行中文傳媒記者會時表示，州議會最遲下星期四要通過州預算，威善高表示雖然加州面對，大約320億元的巨額預算赤字，但他將會將公立學校的資金，公共運輸系統。以及無家可歸者等問題視為優視保護項目

在公立學校K到12年級，資金問題方面，威善高表示希望在托兒方面著手，以便工人階層的家庭既可以工作又可以照顧孩子

而公共交通系統方面，威善高表示州長提議削減，20億元的公共交通撥款，但多個交通機構現正面臨，收入下降的問題，很多的機構計劃大量削減服務，例如縮短服務時間和班次

威善高（Scott Wiener）：「造成很大影響，尤其是老人、學生和需要乘坐公共交通，上班的低收入人士，這將使我們的高速公路和道路更擠塞，因為更多人最終會開車，現時情況已經很糟糕了。」

另外房屋政策亦會受預算赤字影響，他表示希望可以繼續幫助小企業，從疫情中恢復和建更多的百分百可負擔房屋，至於無家可歸者問題，他這樣回應

威善高（Scott Wiener）：「三藩市市長一直非常注重，增加提供社會服務的房屋，例如庇護所和治療心理問題的床位，我們會在州預算中保護這些項目，我們曾大幅增加經費來幫助大城市，應對無家可歸問題，我們會保護預算中的資金，州長提議不會削減，我們也不會削減。」

威善高表示正在推動明年提出公債提案，撥款給城市，為無家可歸者提供心理服務

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