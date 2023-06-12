【毛小孩找家】 我們來認識一隻可愛的女狗狗Daisy

本週的毛小孩找家，我們來認識一隻可愛的女狗狗Daisy，她笑起來很可愛喔
我叫Daisy，是隻大概兩歲八個月大的，黑白混種拉不拉多小女生，我其實剛到收容所的時候，非常害羞而且容易緊張，但只是怕生而已
和我熟悉了之後，我是很隨和而且喜歡跟人親近，也喜歡在外頭玩，特別是後院的沙堆
曾經短時間寄養我的家庭說，我很聰明而且非常願意配合訓練，不會亂用家裡的廁所，也不會在家亂叫，只要叫我的名字，我會很快的反應
和其他狗狗也很好相處，雖然緊張和怕生是我的天性，但只要發現我緊張的時候，握握我的手，我很快就會放下焦慮感
如果你想認識我的話，可以跟位在San Martin的動物收容中心聯繫
電話是408-6263900
很歡迎你來看看我跟我一起玩喔，你願意跟我成為一家人嗎？
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