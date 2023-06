【毛小孩找家】 我們來認識一隻可愛的女狗狗Daisy

本週的毛小孩找家,我們來認識一隻可愛的女狗狗Daisy,她笑起來很可愛喔

我叫Daisy,是隻大概兩歲八個月大的,黑白混種拉不拉多小女生,我其實剛到收容所的時候,非常害羞而且容易緊張,但只是怕生而已

和我熟悉了之後,我是很隨和而且喜歡跟人親近,也喜歡在外頭玩,特別是後院的沙堆

曾經短時間寄養我的家庭說,我很聰明而且非常願意配合訓練,不會亂用家裡的廁所,也不會在家亂叫,只要叫我的名字,我會很快的反應

和其他狗狗也很好相處,雖然緊張和怕生是我的天性,但只要發現我緊張的時候,握握我的手,我很快就會放下焦慮感

如果你想認識我的話,可以跟位在San Martin的動物收容中心聯繫

電話是408-6263900

很歡迎你來看看我跟我一起玩喔,你願意跟我成為一家人嗎?

