影評：看西班牙畫家達利晚年的《達利之地》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】
西班牙現代藝術畫家達利，上世紀70年代在紐約的生活，被搬上大熒幕。
1974年的紐約，70歲的超現實畫家達利 Salvador Dali和太太Gala，一年幾個月在一間酒店內生活。但他們的世界也不只是環繞在彼此而已。夫妻倆之間的性生活已經冷卻。達利本身還有一個給他創作靈感的女性朋友，而Gala 身邊也有靠Gala 維持生活的男性友人。
人生這一階段，一個年輕男子James，也被畫廊派到達利身邊，當他的助理。James 期間見證了這位著名畫家，他如何奢侈的私生活。James 也目睹達利夫妻倆之間的默契，如何是彼此生活中，快樂與煩躁的源頭。達利的晚年在西班牙度過，James 在一次探訪中，卻也發現自己在達利記憶中的地位。
這部自傳電影並沒有帶觀眾歷經達利從年幼到年老的一生，卻是有選擇性的，透視達利在成名後，逐漸沒落的生活。達利在現代藝術領域的成功，仍舊必須不斷創作才有飯吃。太太Gala 也不斷對他鞭笞，正也是這段特殊性的婚姻，成了導演切入達利生活的起點。兩人雖然經常爭吵，但也有相互依賴的需要。
導演Mary Harron 透露，在考察達利這人物期間，發現Gala 是完全相信丈夫的藝術，但是也利用丈夫的知名度和才華。Gala 會要達利一直工作，因為他們需要錢，所以需要有更多的畫來賣。這部影片是關於知名度和金錢，一個藝術家到了人生黃昏，透過一個又一個的派對，來推遲死亡的到來。
創作劇本的John Walsh，則透露電影中的許多對白，都是達利本身說出口的話，來反映達利的生活是如此誇張與突出。Walsh 表示，要把焦點放在一個相當短的時間內，他和導演Harron 同樣迷戀的70年代。他當時生活在紐約，導演Harron 那時也在紐約。從一個年輕男子的眼光，發現達利突出的世界。達利在這時候，他的婚姻對夫妻倆扮演者更加重要的角色。當事態逐漸崩潰的同時，也有歡笑和痛苦，這是他們感覺引人入勝的。
除了影片比較少見的處理方式，飾演達利的影帝Ben Kingsley和太太Gala 的Barbara Sukowa，詮釋出一對結婚半個世紀的夫妻，晚年之間的生活，和彼此之間多層面的關係。這也是影片的一大亮點。而劇本選擇人生的這一段來透視達利，自然的也要觀眾在看完影片之後，還想對這人物有更多的認識。
《達利之地 Daliland》再度激起人們對這著名畫家的興趣。滿分五分中得四分，值得強力推薦。
電影目前在舊金山的Opera 戲院，和北灣的Smith Rafael Film Center、還有Santa Rosa 的Summerfield 戲院開映。電影也同步在線上出租與出售，包括串流平台Prime Video 和Vudu 等。
電影網頁：http://www.magpictures.com/daliland/
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“Daliland” Review: The final years of surrealist Salvador Dali
“Screening Room” reviews “Daliland” and interviews Director, Mary Harron and Writer, John Walsh.
Rating: 4 out of 5 stars
Official movie website： http://www.magpictures.com/daliland/
Now in San Francisco’s Opera theatre, San Rafael’s Smith Rafael Film Center and Santa Rosa’s Summerfield theatres. Also available for streaming on Prime Video, Vudu and other streaming services.
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