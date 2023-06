影評：看西班牙畫家達利晚年的《達利之地》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

西班牙現代藝術畫家達利,上世紀70年代在紐約的生活,被搬上大熒幕。

1974年的紐約,70歲的超現實畫家達利 Salvador Dali和太太Gala,一年幾個月在一間酒店內生活。但他們的世界也不只是環繞在彼此而已。夫妻倆之間的性生活已經冷卻。達利本身還有一個給他創作靈感的女性朋友,而Gala 身邊也有靠Gala 維持生活的男性友人。

人生這一階段,一個年輕男子James,也被畫廊派到達利身邊,當他的助理。James 期間見證了這位著名畫家,他如何奢侈的私生活。James 也目睹達利夫妻倆之間的默契,如何是彼此生活中,快樂與煩躁的源頭。達利的晚年在西班牙度過,James 在一次探訪中,卻也發現自己在達利記憶中的地位。

這部自傳電影並沒有帶觀眾歷經達利從年幼到年老的一生,卻是有選擇性的,透視達利在成名後,逐漸沒落的生活。達利在現代藝術領域的成功,仍舊必須不斷創作才有飯吃。太太Gala 也不斷對他鞭笞,正也是這段特殊性的婚姻,成了導演切入達利生活的起點。兩人雖然經常爭吵,但也有相互依賴的需要。

導演Mary Harron 透露,在考察達利這人物期間,發現Gala 是完全相信丈夫的藝術,但是也利用丈夫的知名度和才華。Gala 會要達利一直工作,因為他們需要錢,所以需要有更多的畫來賣。這部影片是關於知名度和金錢,一個藝術家到了人生黃昏,透過一個又一個的派對,來推遲死亡的到來。

創作劇本的John Walsh,則透露電影中的許多對白,都是達利本身說出口的話,來反映達利的生活是如此誇張與突出。Walsh 表示,要把焦點放在一個相當短的時間內,他和導演Harron 同樣迷戀的70年代。他當時生活在紐約,導演Harron 那時也在紐約。從一個年輕男子的眼光,發現達利突出的世界。達利在這時候,他的婚姻對夫妻倆扮演者更加重要的角色。當事態逐漸崩潰的同時,也有歡笑和痛苦,這是他們感覺引人入勝的。

除了影片比較少見的處理方式,飾演達利的影帝Ben Kingsley和太太Gala 的Barbara Sukowa,詮釋出一對結婚半個世紀的夫妻,晚年之間的生活,和彼此之間多層面的關係。這也是影片的一大亮點。而劇本選擇人生的這一段來透視達利,自然的也要觀眾在看完影片之後,還想對這人物有更多的認識。

《達利之地 Daliland》再度激起人們對這著名畫家的興趣。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在舊金山的Opera 戲院,和北灣的Smith Rafael Film Center、還有Santa Rosa 的Summerfield 戲院開映。電影也同步在線上出租與出售,包括串流平台Prime Video 和Vudu 等。

電影網頁:http://www.magpictures.com/daliland/

