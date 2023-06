舊金山縣警長宣布未來六個月在芬太尼最猖獗的地區佈署警力 打擊露天毒品交易

【KTSF 萬若全報導】

舊金山縣警長,宣布未來六個月在芬太尼最猖獗的地區佈署警力,打擊露天毒品交易及干預毒癮者破壞性及犯罪行為

舊金山縣警長Paul Miyamoto宣布,在未來六個月,在舊金山芬太尼最氾濫的地區,包括市政中心,南市場街以及田德隆區佈署緊急服務部門ESU 130名受過專業訓練的縣警員

舊金山縣警長Paul Miyamoto:「根除露天吸毒並將飽受毒品侵害的人,納入計劃和服務中,支持當前阻止毒品販賣的努力,在芬太尼氾濫和犯罪活動最嚴重的地區,實施顯著的武裝執法,來提高公共安全。」

Miyamoto特別強調努力追究毒販的責任,同時幫助為上癮的人提供資源,如果人們公然使用毒品違反法律並對自己或他人造成危險,舊金山警方將進行干預,官員將以同理心和同情心執法

戒毒成功的第六選區市議員Matt Dorsey,以過來人身分對此表示支持

Matt Dorsey:「這不僅僅是因為我曾經有毒癮,這是因為我認識很多家庭和許多其他人現在更新了,戒毒之後有更好的生活,無論你是個人,還是家庭與毒癮搏鬥

還是你在這個城市對抗毒癮,只要願意就可以戒掉,我在這裡表示支持。」

