東灣柏克萊市府,為市內的藝術創作家,舉辦了一場線上工作坊

介紹有哪些該注意的防災預備項目,這些建議在面臨極端氣候時,對一般民眾也很管用

工藝救濟應急基金CERF+,是一個服務藝術工作者的非盈利機構

該機構的代表今天介紹其提供的救濟基金項目,包括災害期間該注意的事項

他指任何人做防災預備的第一步就是先前做好計劃,災難發生時才可以臨危不亂

第二步是預備避難場所,必須是你與家人,可以安全抵達的集合場所

第三步是準備好緊急避難包,裡面至少要預備72小時內所需的物資

更多防災預備事項,可洽ready.gov查詢

