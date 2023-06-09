州長紐森今天提出一項憲法修正案 包括要求提高合法購買槍支的歲數以及禁止平民購買火力強大的槍械

June 9, 2023 新聞, 新聞視頻, 加州新聞, 視頻中心, 熱點關注


【KTSF 萬若全報導】

為了解決槍枝暴力危機，州長紐森今天提出一項憲法修正案，包括要求提高合法購買槍支的歲數，以及禁止平民購買火力強大的槍械

州長紐森：「他們說,我們無法阻止大規模槍殺,他們說只能眼睜睜看,悲劇一次又一次發生

他們說在不侵犯憲法第二修正案下我們無法阻止本土恐襲，我在這裡說，這是個謊言。」

州長紐森透過個人的推特，錄製了兩分多鐘的視頻，他提出美國憲法第 28 條修正案來解決國內的槍支暴力危機

紐森稱第 28 條修正案，在保留憲法第二修正案的完整之餘，也廣泛支持槍支安全自由

內容包括，將購買槍支的最低年齡提高到21歲，強制普遍的背景調查

合理的購槍等待期，禁止普通百姓購買火力強大的攻擊性武器

紐森：「這將保證各州以及制定合理的，槍支安全法的能力，同時保持第二修正案完好無損，並尊重美國的槍支擁有傳統。」

修改憲法，可以由國會在眾議院和參議院，以三分之二的多數票提出，也可以由三分之二的

州立法機構召集的製憲會議提出，一旦獲得四分之三，也就是50個州中的38 個的批准，就會成為美國憲法的一部分

不過有學者表示，在狩獵和槍支權利盛行的農村州，紐森的修正案很難通過

此外紐森提出的部分修正案，也已經在部分州份成為法律
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