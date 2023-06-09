屋崙一間Walgreens發生有人偷雪糕的事件 負責人指每天至少發生至少5宗偷竊事件

一名居住在東灣的觀眾向本台報料，並提供一段他在屋崙一間Walgreens藥房目擊，有人偷雪糕的事件

事發時間是六月二日，下午兩點幾，地點是在屋崙14街夾Broadway的Walgreens藥房

鄧先生：「其中一個顧客拿著一個購物籃，從雪櫃拿雪糕，盛滿整個購物籃

後來我走到收銀的地方，看到守衛與那個拿雪糕的顧客在爭執，（守衛）說那人沒有付錢就拿走雪糕，兩人爭執期間扯斷了購物籃的手柄，雪糕跌落地上，有部份還在籃子裡

最後那個拿雪糕的男子在街上轉角離開，跌落地上的雪糕，途人拿走了，後來拿走雪糕的男人折回與守衛吵架。」

（為何你拍下這短片和傳給我們？）

鄧先生：「因為我覺得不公平，因為顧客要付錢買商品，可是有人拿走那麼多商品而不付錢，還覺得是應分的，我覺得很不正常的現象，周圍都是這樣，大街大巷日光日白的，可以大模斯樣地走出去。

相信沒有人報警，因為其中有些在店裡，與他相同族裔的人說，讓他走吧，雪糕而已，我覺得很不應該

有沒有人報警我不知道，那裡距離警署只是幾個街口。」

本台就這宗偷竊雪糕的事件，致電這間位於屋崙14街夾Broadway街的Walgreens藥房

今晚值班的負責人表示，店內盜竊問題越來越嚴重，每天至少發生5到10宗

最起初竊賊偷化妝品，如今什麼都偷，每一行的貨品都偷

包括食物、廁紙和抹手紙，店員表示他們會紀錄每宗盜竊案，向Walgreens總部報告紀錄在案

店員說不清楚上星期五有人偷雪糕的事件，商店的政策是店員的安全最緊要

如遇到一大班人進店內偷竊，他們會報警，但個別偷竊事件他們不會報警。

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