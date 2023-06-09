屋崙一間Walgreens發生有人偷雪糕的事件 負責人指每天至少發生至少5宗偷竊事件

June 9, 2023 video, 新聞, 灣區新聞, 新聞視頻, 視頻中心

一名居住在東灣的觀眾向本台報料，並提供一段他在屋崙一間Walgreens藥房目擊，有人偷雪糕的事件

事發時間是六月二日，下午兩點幾，地點是在屋崙14街夾Broadway的Walgreens藥房

鄧先生：「其中一個顧客拿著一個購物籃，從雪櫃拿雪糕，盛滿整個購物籃

後來我走到收銀的地方，看到守衛與那個拿雪糕的顧客在爭執，（守衛）說那人沒有付錢就拿走雪糕，兩人爭執期間扯斷了購物籃的手柄，雪糕跌落地上，有部份還在籃子裡

最後那個拿雪糕的男子在街上轉角離開，跌落地上的雪糕，途人拿走了，後來拿走雪糕的男人折回與守衛吵架。」
（為何你拍下這短片和傳給我們？）

鄧先生：「因為我覺得不公平，因為顧客要付錢買商品，可是有人拿走那麼多商品而不付錢，還覺得是應分的，我覺得很不正常的現象，周圍都是這樣，大街大巷日光日白的，可以大模斯樣地走出去。

相信沒有人報警，因為其中有些在店裡，與他相同族裔的人說，讓他走吧，雪糕而已，我覺得很不應該

有沒有人報警我不知道，那裡距離警署只是幾個街口。」

本台就這宗偷竊雪糕的事件，致電這間位於屋崙14街夾Broadway街的Walgreens藥房

今晚值班的負責人表示，店內盜竊問題越來越嚴重，每天至少發生5到10宗

最起初竊賊偷化妝品，如今什麼都偷，每一行的貨品都偷

包括食物、廁紙和抹手紙，店員表示他們會紀錄每宗盜竊案，向Walgreens總部報告紀錄在案

店員說不清楚上星期五有人偷雪糕的事件，商店的政策是店員的安全最緊要

如遇到一大班人進店內偷竊，他們會報警，但個別偷竊事件他們不會報警。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。)

您喜歡的新聞

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*