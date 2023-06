屋崙一間Walgreens發生有人偷雪糕的事件 負責人指每天至少發生至少5宗偷竊事件

一名居住在東灣的觀眾向本台報料,並提供一段他在屋崙一間Walgreens藥房目擊,有人偷雪糕的事件

事發時間是六月二日,下午兩點幾,地點是在屋崙14街夾Broadway的Walgreens藥房

鄧先生:「其中一個顧客拿著一個購物籃,從雪櫃拿雪糕,盛滿整個購物籃

後來我走到收銀的地方,看到守衛與那個拿雪糕的顧客在爭執,(守衛)說那人沒有付錢就拿走雪糕,兩人爭執期間扯斷了購物籃的手柄,雪糕跌落地上,有部份還在籃子裡

最後那個拿雪糕的男子在街上轉角離開,跌落地上的雪糕,途人拿走了,後來拿走雪糕的男人折回與守衛吵架。」

(為何你拍下這短片和傳給我們?)

鄧先生:「因為我覺得不公平,因為顧客要付錢買商品,可是有人拿走那麼多商品而不付錢,還覺得是應分的,我覺得很不正常的現象,周圍都是這樣,大街大巷日光日白的,可以大模斯樣地走出去。

相信沒有人報警,因為其中有些在店裡,與他相同族裔的人說,讓他走吧,雪糕而已,我覺得很不應該

有沒有人報警我不知道,那裡距離警署只是幾個街口。」

本台就這宗偷竊雪糕的事件,致電這間位於屋崙14街夾Broadway街的Walgreens藥房

今晚值班的負責人表示,店內盜竊問題越來越嚴重,每天至少發生5到10宗

最起初竊賊偷化妝品,如今什麼都偷,每一行的貨品都偷

包括食物、廁紙和抹手紙,店員表示他們會紀錄每宗盜竊案,向Walgreens總部報告紀錄在案

店員說不清楚上星期五有人偷雪糕的事件,商店的政策是店員的安全最緊要

如遇到一大班人進店內偷竊,他們會報警,但個別偷竊事件他們不會報警。

