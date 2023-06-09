史丹福大學胡佛研究所 研究美、台等多國檔案 揭露許多不為人知的歷史

【KTSF 古琳嘉報導】
目前的美台關係十分緊密，是有史以來最好的時候
但回溯到1950年到1970年代的冷戰時期，美國和台灣中華民國的同盟關係，卻相當微妙，面對著許多挑戰
史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭，透過研究美、台等多國檔案，揭露許多不為人知的歷史，並重新評估台灣在冷戰期間的外交政策
史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計計劃」舉行新書對話論壇，由胡佛研究所兩位研究員祈凱立 Kharis Templeman與林孝庭，共同探討美台關係的波動
儘管現在美台關係是史上最好的時候，但冷戰時期關係卻相當微妙
胡佛研究所研究員林孝庭：「冷戰時期因為大家都是基於，一個所謂的反共的意識形態，所以在外界看來，這種關係應該是堅如磐石應該是非常非常穩固的，但是其實殊不知表面上看似非常平滑平順這樣的一個，同盟關係的底層，你會發覺有很多無數條小小的縫隙。」
林孝庭指出這些縫隙，源於雙方領導人對同一個議題，有不同的角度和思維，像是國民政府反攻中國大陸的影響，西藏問題，台灣、中共與蘇聯以及核武戰略，以及中國在聯合國的代表權等，美台都有各自的利益
林孝庭：「其實國際政治是一個現實的議題，每一個國家的最高領導人，他都是從自己本身對於國家利益，最有利的角度作為思考問題的出發點，美國是如此，當時的中華民國又何嘗不是呢?」
來自台灣、頂著英國牛津大學，博士學位的林孝庭，主要研究近代中國政治、外交、軍事，還有冷戰時期美、中、台三邊關係
身為胡佛檔案館東亞館藏部主任的他，透過多國檔案研究，包括胡佛研究所保管的《蔣家日記》以及美國的機密檔案等，重新評估台灣在冷戰期間的外交政策，並將研究出版成書
書中披露了許多鮮為人知的歷史，像是蔣介石政府和蘇聯的秘密聯繫，這就是佐證雙方聯繫的摩斯密碼電報
林孝庭：「六十年代晚期，當時的中華民國領導人，他發現到美國不再有可能，真正的真心幫助他回到中國大陸的時候，我想當時的政府國家領導人蔣介石還有他的兒子蔣經國
他們就必須要去設想其他的這種，讓自己本身國家的決策能夠多樣化，能夠極大化，而不是單一的依賴美國政府。所以在這種情況之下，任何一個人願意幫助蔣介石回到大陸的
譬如說蘇聯，因為當時中蘇共之間關係鬧得不好，蘇聯自然而然就想到跟台灣接觸。」
書中也披露台灣秘密發展核武，引來美國不滿並扼殺的秘辛
林孝庭：「他(蔣介石)希望在未來美中台三方的一個巨大的變局的時候，台灣可以保有一些威嚇的恫嚇的，這樣的一種能力，至少有這樣一個籌碼，以便在最後未來不時之需的時候，能夠展現出來
這也是為甚麼台灣，儘管美國政府非常的反對，台灣不斷的努力，二十年間不斷的努力
希望能夠自己能夠自身具有核武能力，不過很遺憾是到了八十年代晚期，這方面的努力最後還是遭到美國人嚴厲地拒絕，所以最後沒有成功並沒有實現。」
鑑古而知今，透過這些歷史的研究發現來看未來的美台關係，學者認為台灣和許多亞洲國家一樣，都面臨在美中兩大國之間選邊站的問題
不過他也強調，如今台灣是民主國家，不再是強人政治，領導人必須遵循民意來做決策，成為不可迴避的責任。
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