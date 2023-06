史丹福大學胡佛研究所 研究美、台等多國檔案 揭露許多不為人知的歷史

【KTSF 古琳嘉報導】

目前的美台關係十分緊密,是有史以來最好的時候

但回溯到1950年到1970年代的冷戰時期,美國和台灣中華民國的同盟關係,卻相當微妙,面對著許多挑戰

史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭,透過研究美、台等多國檔案,揭露許多不為人知的歷史,並重新評估台灣在冷戰期間的外交政策

史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計計劃」舉行新書對話論壇,由胡佛研究所兩位研究員祈凱立 Kharis Templeman與林孝庭,共同探討美台關係的波動

儘管現在美台關係是史上最好的時候,但冷戰時期關係卻相當微妙

胡佛研究所研究員林孝庭:「冷戰時期因為大家都是基於,一個所謂的反共的意識形態,所以在外界看來,這種關係應該是堅如磐石應該是非常非常穩固的,但是其實殊不知表面上看似非常平滑平順這樣的一個,同盟關係的底層,你會發覺有很多無數條小小的縫隙。」

林孝庭指出這些縫隙,源於雙方領導人對同一個議題,有不同的角度和思維,像是國民政府反攻中國大陸的影響,西藏問題,台灣、中共與蘇聯以及核武戰略,以及中國在聯合國的代表權等,美台都有各自的利益

林孝庭:「其實國際政治是一個現實的議題,每一個國家的最高領導人,他都是從自己本身對於國家利益,最有利的角度作為思考問題的出發點,美國是如此,當時的中華民國又何嘗不是呢?」

來自台灣、頂著英國牛津大學,博士學位的林孝庭,主要研究近代中國政治、外交、軍事,還有冷戰時期美、中、台三邊關係

身為胡佛檔案館東亞館藏部主任的他,透過多國檔案研究,包括胡佛研究所保管的《蔣家日記》以及美國的機密檔案等,重新評估台灣在冷戰期間的外交政策,並將研究出版成書

書中披露了許多鮮為人知的歷史,像是蔣介石政府和蘇聯的秘密聯繫,這就是佐證雙方聯繫的摩斯密碼電報

林孝庭:「六十年代晚期,當時的中華民國領導人,他發現到美國不再有可能,真正的真心幫助他回到中國大陸的時候,我想當時的政府國家領導人蔣介石還有他的兒子蔣經國

他們就必須要去設想其他的這種,讓自己本身國家的決策能夠多樣化,能夠極大化,而不是單一的依賴美國政府。所以在這種情況之下,任何一個人願意幫助蔣介石回到大陸的

譬如說蘇聯,因為當時中蘇共之間關係鬧得不好,蘇聯自然而然就想到跟台灣接觸。」

書中也披露台灣秘密發展核武,引來美國不滿並扼殺的秘辛

林孝庭:「他(蔣介石)希望在未來美中台三方的一個巨大的變局的時候,台灣可以保有一些威嚇的恫嚇的,這樣的一種能力,至少有這樣一個籌碼,以便在最後未來不時之需的時候,能夠展現出來

這也是為甚麼台灣,儘管美國政府非常的反對,台灣不斷的努力,二十年間不斷的努力

希望能夠自己能夠自身具有核武能力,不過很遺憾是到了八十年代晚期,這方面的努力最後還是遭到美國人嚴厲地拒絕,所以最後沒有成功並沒有實現。」

鑑古而知今,透過這些歷史的研究發現來看未來的美台關係,學者認為台灣和許多亞洲國家一樣,都面臨在美中兩大國之間選邊站的問題

不過他也強調,如今台灣是民主國家,不再是強人政治,領導人必須遵循民意來做決策,成為不可迴避的責任。

