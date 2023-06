南灣Milpitas警方,拘捕一名19歲男子,他涉嫌和一名未成年少女作出不當的行為

19歲的聖荷西居民,Noah Christopher Vega是Milpitas一間教堂的義工,負責協助青少年團契,亦有和兒童互動

他涉嫌在教堂向一名12歲的少女作出不當行為,昨天被警方拘捕

罪名是性侵犯、性騷擾、猥褻及散播不當材料

當局表示沒有發現案中有其他受害者

呼籲有資料的市民聯絡Milpitas警方

電話是408-586-2400

