儘管科技業不停裁員但三藩市地區的就業市場依然強勁

聯邦勞工部的資料顯示,儘管科技行業不停裁員,但三藩市地區的就業市場依然強勁,4月份三藩市有約55萬9千人就業,較一年前增加8千人。

三藩市紀事報報導指出商業信息公司Crunchbase數據顯示踏入2023年至今,總部位於美國的科技公司,裁員超過14萬人,但三藩市地區就業市場依然強勁

美國勞工統計局的數據顯示,雖然三藩市的人口從2019年到2022年減少了約7千人,但今年4月的數字顯示三藩市約有55萬9千萬人就業,較去年同期增加了約8千人

與2019年疫情前的就業人數相差不多,這意味著有人雖然住在其他地方,但可以在三藩市工作,現時三藩市的失業率為2.7%,處於低失業率水平,稍高於2019年4月的2%

三藩市都市區,當中包括Redwood City和南三藩市,今年4月新增120多萬個職位,就業增長超越疫情大流行前的水平,數據亦顯示行業變化,休閒業、酒店業、貿易、運輸、建築以及公用事業等行業

在三藩市地區的職位數目下降幅度最大,而信息、私立教育、醫療服務、商務與金融等行業,職位數目的升幅最大

加州公共政策研究所專家表示遠程工作的轉變,正對三藩市產生重大影響

