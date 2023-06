三藩市市長布里德宣佈一系列將會在華埠舉辦的活動 希望刺激市內的經濟

【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市市長布里德宣佈,一系列將會在華埠舉辦的活動,希望籍此吸引居民和遊客,今年夏天在本地購物和用餐,以刺激市內的經濟。

今個月至11月,三藩市華埠將會舉辦,名為《夏日華埠 樂遊玩購》的活動,會有華埠美食節和Halloween的鬼王盛會等。

白蘭站中央地鐵站每個星期六、日都有活動,包括中醫義診,藥展和功夫表現等。

三藩市市長布里德表示希望吸引居民和遊客,在三藩市購物和用餐,以刺激本地經濟。

布里德:「三藩市華埠是大家想去旅遊亮點之一,剛才舞獅表演會令我感到錦上添花,我們有出色的餐廳,我們有很棒的商店。」

布里德又指出今年1月華埠白蘭站的啟用,提供一個重要連接點,讓遊客可以輕鬆探索三藩市所有商店和餐館。

根據灣區經濟委員會3月份的報告指出三藩市華埠和South Beach,仍然是市內僅有的兩個地區,商業倒閉的數目多過開業的數目。

CYC行政總監溫靜婷:「其實我想主要在這夏天,當有人來到華埠白蘭站時候,都聽到站上花園的活動參加,那他們來華埠玩前和食東西,都可以上來看看,那我們都希望這兒會變成另一個華埠特別景點,可以多一些人來到華埠購物和玩樂* 」

這項社區投資項目運用100萬元的州基金,目的是為居民和遊客提供美食和服務

活動詳情請查閱:spotlightchinatown.com

