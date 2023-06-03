影評：重逢後分離的淒美愛情故事《前世姻緣》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對在南韓的知己，24年後在紐約相會 。兩人多年的情感有了了結。

20世紀末南韓一個城市，一對青梅竹馬的學生，Na Young 和Hae Sung，因為女童的父母移居加拿大，而得分離。12年後，Na Young 改名Nora，在紐約深造，朝著劇作家的專業發展。一天和母親視頻通電時，想起Hae Sung ，在社交媒體上找到他。卻也發現現在是工程系學生的Hae Sung，也傳出要找Nora 的訊息。兩人重新建立聯繫，視頻電話成了他們的越洋橋樑。但也因為兩人的事業剛起步，他們也決定將這段看不到前景的情誼，暫時擱置。

12年後，Nora 已經結婚，並也離開加拿大的家，在紐約定居。Hae Sung 已服完兵役，也談過一段戀愛。Hae Sung 再度聯絡上Nora，決定到紐約和她會面。24年後首度重逢，相互了解彼此一路走過來的人生歷程。雖然擁有一段過往的緣份 ，但現實也讓他們接受，過往的彼此已經不再。

這是劇作家宋榮夏Celine Song 首部導演的作品，在Sundance 和柏林影展廣獲好評。Celine 執筆的劇本中，從自己的經歷出發。深入探討人們之間姻緣，這個無法完全透視的東西。透過兩人三個人生時段的對話，在談論自身經歷的同時，也對緣份這個看不見、摸不到的東西，有深入卻也無奈的見解。

這也是近年來國際影壇上，新展現從美籍亞裔觀點出發的影片。雖然主要面孔是亞裔，並帶有亞裔文化與精神，但肯定不是出自亞洲的作品。這也是亞裔移民故事的一個誕生品。

Celine 表示，電影道出女主角選擇自己要的生活，並為自己的選擇負責。但也能夠接受以前的一個自己。她說有時候談這部影片的時候，會說這是一部接受死亡的作品。因為故事中的男生Hae Sung，來到紐約見Nora，也是確認自己曾經認識並愛過的女孩，經已不在。確認那個女孩已經長大成人，並有自己的生活和人生經歷，不再是他記憶中的小女孩。

必須強調，除了兩個主要角色，Nora 劇中的丈夫Arthur，也從他和妻子的談話中，流露自己因為歷史與文化因素，始終無法完全了解妻子，這個神秘的部分。雖然是一個無法解開的迷，但不意味著兩人不能相愛。

正也就是對情感如此細膩和透徹的敘述，《前世姻緣 Past Lives》是今年最感性的作品之一，也是今年最卓越的電影之一>。

《前世姻緣 Past Lives》要觀眾回味無窮。獲得滿分五分的最佳評價，觀眾不該錯過。

電影本週在紐約與洛杉磯開映，下星期開始，在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://a24films.com/films/past-lives

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“Past Lives” Review: A sensitive and melancholic meditation on fate

“Screening Room” reviews “Past Lives”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website： https://a24films.com/films/past-lives

Now in New York/Los Angeles theatres. Opens in Bay Area theatres June 9.