影評：重逢後分離的淒美愛情故事《前世姻緣》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對在南韓的知己,24年後在紐約相會 。兩人多年的情感有了了結。

20世紀末南韓一個城市,一對青梅竹馬的學生,Na Young 和Hae Sung,因為女童的父母移居加拿大,而得分離。12年後,Na Young 改名Nora,在紐約深造,朝著劇作家的專業發展。一天和母親視頻通電時,想起Hae Sung ,在社交媒體上找到他。卻也發現現在是工程系學生的Hae Sung,也傳出要找Nora 的訊息。兩人重新建立聯繫,視頻電話成了他們的越洋橋樑。但也因為兩人的事業剛起步,他們也決定將這段看不到前景的情誼,暫時擱置。

12年後,Nora 已經結婚,並也離開加拿大的家,在紐約定居。Hae Sung 已服完兵役,也談過一段戀愛。Hae Sung 再度聯絡上Nora,決定到紐約和她會面。24年後首度重逢,相互了解彼此一路走過來的人生歷程。雖然擁有一段過往的緣份 ,但現實也讓他們接受,過往的彼此已經不再。

這是劇作家宋榮夏Celine Song 首部導演的作品,在Sundance 和柏林影展廣獲好評。Celine 執筆的劇本中,從自己的經歷出發。深入探討人們之間姻緣,這個無法完全透視的東西。透過兩人三個人生時段的對話,在談論自身經歷的同時,也對緣份這個看不見、摸不到的東西,有深入卻也無奈的見解。

這也是近年來國際影壇上,新展現從美籍亞裔觀點出發的影片。雖然主要面孔是亞裔,並帶有亞裔文化與精神,但肯定不是出自亞洲的作品。這也是亞裔移民故事的一個誕生品。

Celine 表示,電影道出女主角選擇自己要的生活,並為自己的選擇負責。但也能夠接受以前的一個自己。她說有時候談這部影片的時候,會說這是一部接受死亡的作品。因為故事中的男生Hae Sung,來到紐約見Nora,也是確認自己曾經認識並愛過的女孩,經已不在。確認那個女孩已經長大成人,並有自己的生活和人生經歷,不再是他記憶中的小女孩。

必須強調,除了兩個主要角色,Nora 劇中的丈夫Arthur,也從他和妻子的談話中,流露自己因為歷史與文化因素,始終無法完全了解妻子,這個神秘的部分。雖然是一個無法解開的迷,但不意味著兩人不能相愛。

正也就是對情感如此細膩和透徹的敘述,《前世姻緣 Past Lives》是今年最感性的作品之一,也是今年最卓越的電影之一>。

《前世姻緣 Past Lives》要觀眾回味無窮。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影本週在紐約與洛杉磯開映,下星期開始,在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://a24films.com/films/past-lives

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Past Lives” Review: A sensitive and melancholic meditation on fate

“Screening Room” reviews “Past Lives”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://a24films.com/films/past-lives

Now in New York/Los Angeles theatres. Opens in Bay Area theatres June 9.