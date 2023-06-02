【全國新聞】彭斯涉藏機密文件案 司法部決定不作刑事起訴

June 2, 2023 新聞, 全國消息
(White House)

【KTSF 張麗月報導】

有關前副總統彭斯卸任後，在他印第安那州家中檢獲的機密文件一案，聯邦司法部決定不向彭斯提出刑事起訴。

司法部指出，沒有證據表明，彭斯故意隱瞞他藏有政府機密文件，又或者他知道家中有機密文件，所以彭斯將不會面對刑事檢控。

彭斯曾經要求他的律師團隊檢查他做副總統時的私人物件，而在1月時，在彭斯印第安納那的住所，發現附帶有機密標記的文件，這些文件隨即轉交聯邦調查局（FBI）。

事隔一個月後，FBI人員又在彭斯家中發現更多機密文件，這些文件是裝載在紙皮箱裡面，在特朗普政府任期尾段運去彭斯家中。

另一方面，在特朗普正式宣布參選2024年總統大選之後幾天，聯邦司法部長加蘭就委派一名特別檢察官，去監督司法部調查特朗普處理機密文件案，以及特朗普涉嫌推翻2020年大選結果的事。

而拜登也捲入機密文件案，FBI人員在他做副總統時的私人辦公室發現有機密文件，拜登因此也要面對特別檢察官的調查。

拜登機密文件案的調查進展未見透露，，但特朗普的調查就接近尾聲，檢控官似乎就快決定是否對特朗普等人提出刑事起訴。

在調查特朗普期間，特別檢察官Jack Smith領導的團隊曾經傳召證人，在聯邦大陪審團聆訊中作證，調查不僅聚焦於特朗普涉嫌非法藏有大約300份機密文件，還要究竟特朗普有沒有妨礙政府人員拿回這些文件。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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