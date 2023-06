【全國新聞】有錄音顯示特朗普卸任總統後曾與人討論敏感機密文件

【KTSF 張麗月報導】

聯邦檢控官掌握的錄音證據,顯示特朗普卸任總統後,曾經與人討論過敏感軍事資料。

消息透露,調查特朗普處理機密文件案的聯邦檢控官,掌握了一些錄音片段,關於特朗普在2021年7月,他卸任後與人討論敏感的機密文件。

這些與會的人是幫助前白宮幕僚長Mark Meadows寫回憶錄,記載自己在白宮十個月的日子,會議地點是在新澤西州特朗普的俱樂部舉行。

在錄音中特朗普暗示,他知道這些文件屬於機密,以及並未解封,消息指,這些錄音片段可能損害特朗普自己所講的。

特朗普曾經多次聲稱,他在離任後仍然擁有的材料已經解封了,檢控官正審視,當聯邦調查人員搜查海湖莊園,試圖拿走一批國家機密文件時,特朗普有沒有妨礙司法人員工作,以及有沒有違反處理機密材料的法例。

聯邦檢控官掌握了特朗普這些錄音講話的消息,首先由CNN報導,對此,特朗普拒絕直接回答有關問題,他只是說自己受到政治迫害。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。