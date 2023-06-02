【全國新聞】有錄音顯示特朗普卸任總統後曾與人討論敏感機密文件

June 2, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

聯邦檢控官掌握的錄音證據，顯示特朗普卸任總統後，曾經與人討論過敏感軍事資料。

消息透露，調查特朗普處理機密文件案的聯邦檢控官，掌握了一些錄音片段，關於特朗普在2021年7月，他卸任後與人討論敏感的機密文件。

這些與會的人是幫助前白宮幕僚長Mark Meadows寫回憶錄，記載自己在白宮十個月的日子，會議地點是在新澤西州特朗普的俱樂部舉行。

在錄音中特朗普暗示，他知道這些文件屬於機密，以及並未解封，消息指，這些錄音片段可能損害特朗普自己所講的。

特朗普曾經多次聲稱，他在離任後仍然擁有的材料已經解封了，檢控官正審視，當聯邦調查人員搜查海湖莊園，試圖拿走一批國家機密文件時，特朗普有沒有妨礙司法人員工作，以及有沒有違反處理機密材料的法例。

聯邦檢控官掌握了特朗普這些錄音講話的消息，首先由CNN報導，對此，特朗普拒絕直接回答有關問題，他只是說自己受到政治迫害。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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