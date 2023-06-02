【財經新聞】舊金山店舖空置稅去年實施 僅74業主和租客繳付（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據舊金山（三藩市）市府本週發布的數據顯示，舊金山空置店面的空置稅，自去年實施以來，只有74個物業業主和店面租客有支付，這代表空置稅的支付率不到3%。

根據舊金山紀事報報導，舊金山市共有約2,800塊地皮，在一年的時間裡面空置超過182天，潛在符合需要繳交空置稅的資格，但去年實施以來，只有74個店面的物業業主或是租客繳交，繳交率僅2.6%。

這項空置稅豁免了市中心地區，而是涵蓋鄰近住宅區的三十個商業購物區，通常是由房東繳交，但如果店面在出租後卻一直空置，租客也要承擔責任。

市府有關部門官員表示，空置稅繳交率低，並不代表該市的空置店面很少，因為訊息全靠納稅人自行申報，市府並未展開審計，查核真正空置的店面有多少，在某些情況下，當前的一些空置店面，可以豁免不交空稅。

目前市府收到約2,400個商戶的報稅，多數是不需要繳交空置稅的，但法例規定商店的房東和租客雙方都要申報，可能有數千個公司尚未申報，在這些受空置稅規範地區的稅，再加上有些業主或租客已經申報，但因為資料有誤或不齊備，還在更新資料的過程，市府預計接下來繳交空置稅的人數應該還會增加。

空置稅金額是以店面戶外臨街那一面來計算，第一年每英尺要繳交250元，第二年上漲至500元，第三年上漲至1,000元，原本市府預計每年可以增加30萬到500萬不等的稅收，2022年收到的空置稅為66萬7,847元。

市府預計可能要花三年的時間，納稅人才會完全知道有空置稅，並且依法繳交。

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