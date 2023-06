【財經新聞】舊金山店舖空置稅去年實施 僅74業主和租客繳付（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

根據舊金山(三藩市)市府本週發布的數據顯示,舊金山空置店面的空置稅,自去年實施以來,只有74個物業業主和店面租客有支付,這代表空置稅的支付率不到3%。

根據舊金山紀事報報導,舊金山市共有約2,800塊地皮,在一年的時間裡面空置超過182天,潛在符合需要繳交空置稅的資格,但去年實施以來,只有74個店面的物業業主或是租客繳交,繳交率僅2.6%。

這項空置稅豁免了市中心地區,而是涵蓋鄰近住宅區的三十個商業購物區,通常是由房東繳交,但如果店面在出租後卻一直空置,租客也要承擔責任。

市府有關部門官員表示,空置稅繳交率低,並不代表該市的空置店面很少,因為訊息全靠納稅人自行申報,市府並未展開審計,查核真正空置的店面有多少,在某些情況下,當前的一些空置店面,可以豁免不交空稅。

目前市府收到約2,400個商戶的報稅,多數是不需要繳交空置稅的,但法例規定商店的房東和租客雙方都要申報,可能有數千個公司尚未申報,在這些受空置稅規範地區的稅,再加上有些業主或租客已經申報,但因為資料有誤或不齊備,還在更新資料的過程,市府預計接下來繳交空置稅的人數應該還會增加。

空置稅金額是以店面戶外臨街那一面來計算,第一年每英尺要繳交250元,第二年上漲至500元,第三年上漲至1,000元,原本市府預計每年可以增加30萬到500萬不等的稅收,2022年收到的空置稅為66萬7,847元。

市府預計可能要花三年的時間,納稅人才會完全知道有空置稅,並且依法繳交。

