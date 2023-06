【KTSF】

北灣一個一歲孩童,因為疑似誤食芬太尼而幾乎喪命。

警方表示,週二清晨5點17分,在Boyd街一所民宅發生的中毒事件,必須對孩童做心肺復蘇術。

警方表示,幼童應該沒有生命危險,警方也逮捕了39歲的母親Barbara Heywood,說她的疏忽導致事件發生,警方將以涉嫌虐童導致嚴重受傷的重罪將她起訴。

Santa Rosa警方表示,這是過去一年以來,在該市發生的第三宗類似事件。

