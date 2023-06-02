【灣區新聞】南灣漢涉嫌在聖荷西和Milpitas刺傷多人 致3死3傷

【KTSF】

南灣一個男子涉嫌在聖荷西和Milpitas刺傷多人，又開車撞人，連串事件導致三人死亡，三人受傷，涉案男子已被逮捕。

聖荷西警方說，最先發生的兩宗襲擊在西南部發生，相隔約20分鐘，第一起發生在週四下午3時11分，Blossom Hill Road附近的Kooser Road夾Dellwood Way，一人被刺傷，有生命危險。

第二宗襲擊案發生於下午3點半，在約三英里外的Hillsdale Avenue 1800號路段Target百貨店的停車場，警方說，兇徒刺傷人之後，還劫走受害人的車子，離開時還撞到一名行人。

約一個小時後，Jacklin Road 400號路段的Smart & Final超市停車場，Milpitas警方接報有人被刺傷到場搶救，但受害人傷重死亡。

警方逮捕了一個人，Milpitas警方發推文說，聖荷西的傷者也傷重死亡。

聖荷西警方晚上表示，相信在Milpitas被逮捕的嫌犯，跟聖荷西的週四的暴力案件有關。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。