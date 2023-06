【灣區新聞】南灣漢涉嫌在聖荷西和Milpitas刺傷多人 致3死3傷

【KTSF】

南灣一個男子涉嫌在聖荷西和Milpitas刺傷多人,又開車撞人,連串事件導致三人死亡,三人受傷,涉案男子已被逮捕。

聖荷西警方說,最先發生的兩宗襲擊在西南部發生,相隔約20分鐘,第一起發生在週四下午3時11分,Blossom Hill Road附近的Kooser Road夾Dellwood Way,一人被刺傷,有生命危險。

第二宗襲擊案發生於下午3點半,在約三英里外的Hillsdale Avenue 1800號路段Target百貨店的停車場,警方說,兇徒刺傷人之後,還劫走受害人的車子,離開時還撞到一名行人。

約一個小時後,Jacklin Road 400號路段的Smart & Final超市停車場,Milpitas警方接報有人被刺傷到場搶救,但受害人傷重死亡。

警方逮捕了一個人,Milpitas警方發推文說,聖荷西的傷者也傷重死亡。

聖荷西警方晚上表示,相信在Milpitas被逮捕的嫌犯,跟聖荷西的週四的暴力案件有關。

