【KTSF】

南灣聖荷西一個露宿者營地附近星期一發生槍擊案,造成一死一傷,為市內今年第12宗兇殺案。

事發地點位於Willow夾Lelong街一處露宿者營地附近,聖荷西警方在星期一早上約9點48分接報有槍聲,抵達現場後發現有兩人中槍,其中一名男子當場證實身亡,另一名女子送院,沒有生命危險。

警方表示,還未掌握任何疑犯及犯案動機,民眾若有相關消息,請致電(408) 947-7867與警方聯絡。

