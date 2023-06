【KTSF】

消費者金融保護局(CFPB)警告民眾,不要將錢存放在支付程式上,例如Venmo和Paypal。

消費者金融保護局局長發聲明指,愈來愈多民眾現在使用支付應用程式,例如Venmo和Paypal來保存金錢,甚至一些人將工資支票直接存進去這些應用程式內。

不過這些應用程式與一般傳統銀行不同,這些金融平台的存款,一般是不受FDIC聯邦存款保險公司保障,如果這些支付應用程式公司破產,錢就拿不回來。

對此,金融技術協會承認是事實,但指出,這些公司不太可能會破產。

消費者金融保護局則表示,目前有數十億美元正面臨風險。

