【財經新聞】美國勞動市場未放緩 部分行業大量招聘人手

June 2, 2023 新聞, 財經新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

週五發布的5月份就業報告顯示，全美勞動力市場未有放緩，部分行業大量招聘人手。

最新的就業報告不像預期，在5月份新增33萬9千個工作職位，遠高於經濟學家預期的19萬個。

拜登總統表示，週五對美國經濟和美國工人來說是個好日子，ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，勞動力市場強勁，但極度分散。

Richardson說：「製造業職位減少，在我們的私人企業報告中，休閒和酒店業再次成為大贏家，第二，這種優勢確實是由小公司推動，大公司似乎正在減少招聘，第三我們終於看到薪酬增長明顯放緩。」

雖然今年到目前為止，平均工作職位數量低於2022年的水平，在5月份新增的職位仍遠高於疫情前的水平，在2019年每月新增16.3萬個職位，失業率也從3.4%上升到3.7%。

Richardson說：「3.4%失業率，導致一些公司仍難以找到合資格的人才，這意味著勞動力市場上供應不足，沒有多少人在一旁等待被雇主錄用。」

繼續注視勞動力市場的聯儲局，將於本月中開會，考慮是否連續第11次加息。

Richardson說，她希望即使息率繼續上升，招聘也不受影響。

Richardson說：「在我看來這就是軟著陸的定義，即使利率較高，勞動力市場仍保持強勁。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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