【財經新聞】美國勞動市場未放緩 部分行業大量招聘人手

【KTSF 張擎鳳報導】

週五發布的5月份就業報告顯示,全美勞動力市場未有放緩,部分行業大量招聘人手。

最新的就業報告不像預期,在5月份新增33萬9千個工作職位,遠高於經濟學家預期的19萬個。

拜登總統表示,週五對美國經濟和美國工人來說是個好日子,ADP首席經濟學家Nela Richardson表示,勞動力市場強勁,但極度分散。

Richardson說:「製造業職位減少,在我們的私人企業報告中,休閒和酒店業再次成為大贏家,第二,這種優勢確實是由小公司推動,大公司似乎正在減少招聘,第三我們終於看到薪酬增長明顯放緩。」

雖然今年到目前為止,平均工作職位數量低於2022年的水平,在5月份新增的職位仍遠高於疫情前的水平,在2019年每月新增16.3萬個職位,失業率也從3.4%上升到3.7%。

Richardson說:「3.4%失業率,導致一些公司仍難以找到合資格的人才,這意味著勞動力市場上供應不足,沒有多少人在一旁等待被雇主錄用。」

繼續注視勞動力市場的聯儲局,將於本月中開會,考慮是否連續第11次加息。

Richardson說,她希望即使息率繼續上升,招聘也不受影響。

Richardson說:「在我看來這就是軟著陸的定義,即使利率較高,勞動力市場仍保持強勁。」

