【灣區新聞】奧克蘭一街道不法活動猖獗 商家稱治安每況愈下（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭(屋崙)South Stonehurst區的一條街,在那裡做生意的商家表示,不法活動猖獗,已經淪落到無法無天的地步,他們說,會有人在那裡失去性命是遲早的事,果真就有人在那裡被槍殺。

奧克蘭Pearmain街在98街和105街之間的路段,這棟建築物上飄揚的國旗刻意倒掛,代表苦惱,這是因為在這裡做生意的店主表示,他的閉路電視拍到種種的犯罪活動,嗜毒、非法傾倒垃圾、持槍搶劫等,市府去年10月在接到眾多投訴後,派人除掉垃圾,並要無家可歸人士的RV露營車開走,但好景不常。

店主Curtis Nagengast說:「這些無家可歸人士已經回來,我們寄電郵和照片告訴市府,但是他們還是允許這些人留在這裡,而且每況愈下。」

Nagengast表示,現在人們更加大膽,經常有人朝空中和朝彼此開槍,週二晚上,命案終於發生,有人就在這條街上中槍死亡,死者是一名露宿在這條街上的男子,他是這裡一個熟悉的面孔。

在這裡做運輸生意的Terry Dutter表示,不敢想像還會有如何糟的情況出現,他悲觀的說不會期盼會有改善。

他表示,Pearmain街之所以會淪落到這種狀況,是因為市府在有同情心的同時,允許人們無法無天。

Dutter說:「市府需要選支持的一方,他們做出了選擇,大家可以看到後果。」

Nagengast說:「這不是他們的鄰里,要是在他們的家門外,他們不會有所說的同情心。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。