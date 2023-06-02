【灣區新聞】奧克蘭一街道不法活動猖獗 商家稱治安每況愈下（視頻）

June 2, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭（屋崙）South Stonehurst區的一條街，在那裡做生意的商家表示，不法活動猖獗，已經淪落到無法無天的地步，他們說，會有人在那裡失去性命是遲早的事，果真就有人在那裡被槍殺。

奧克蘭Pearmain街在98街和105街之間的路段，這棟建築物上飄揚的國旗刻意倒掛，代表苦惱，這是因為在這裡做生意的店主表示，他的閉路電視拍到種種的犯罪活動，嗜毒、非法傾倒垃圾、持槍搶劫等，市府去年10月在接到眾多投訴後，派人除掉垃圾，並要無家可歸人士的RV露營車開走，但好景不常。

店主Curtis Nagengast說：「這些無家可歸人士已經回來，我們寄電郵和照片告訴市府，但是他們還是允許這些人留在這裡，而且每況愈下。」

Nagengast表示，現在人們更加大膽，經常有人朝空中和朝彼此開槍，週二晚上，命案終於發生，有人就在這條街上中槍死亡，死者是一名露宿在這條街上的男子，他是這裡一個熟悉的面孔。

在這裡做運輸生意的Terry Dutter表示，不敢想像還會有如何糟的情況出現，他悲觀的說不會期盼會有改善。

他表示，Pearmain街之所以會淪落到這種狀況，是因為市府在有同情心的同時，允許人們無法無天。

Dutter說：「市府需要選支持的一方，他們做出了選擇，大家可以看到後果。」

Nagengast說：「這不是他們的鄰里，要是在他們的家門外，他們不會有所說的同情心。」

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