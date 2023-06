【KTSF】

南灣Los Altos一名男子,涉嫌持有兒童性虐待材料被警方拘捕。

Los Altos警方週五宣布,已逮捕了一名涉嫌持有兒童性虐待材料的23歲男性Los Altos居民,警方在矽谷兒童網路犯罪特別小組的協助下,週四持搜查令前往位於該市Cecelia Court 500號路段的一戶住宅搜查,結果發現有性虐待兒童的材料,即場拘捕疑犯。

警方呼籲有線索的民眾致電Los Altos警方,電話:(650) 947-2689。

