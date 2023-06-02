【全國新聞】艾奧瓦州大樓部份倒塌 有多人下落不明

June 2, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
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【KTSF 張擎鳳報導】

艾奧瓦州Davenport市公佈了大約100份與一棟公寓大樓部份倒塌事件有關的文件，目前仍然有幾個人下落不明，民眾繼續示威抗議，要求市領導回應這次的事故。

Branden Colvin是這次塌樓事故其中一個仍然下落不明的人，他應該還在大樓內，他女兒很想念他。

人群繼續在城市設置的圍欄外抗議，許多人希望支持受影響的家庭。

Lacanna Dixon不住在市中心，但每天都到事故現場，經常用擴音器領導大家示威。

Dixon說：「這就是我居住的社區，無論如何，我們都相互聯繫，無論你是什麼種族、宗教，我們都在一起，我們社區經歷一場慘劇。」

Davenport市府官員週三晚上發布的文件可能包含公眾正在尋找的一些答案，結構工程報告記錄了今年三次實地檢查這座大樓。

一封信件透露，2月初首次檢查時，工程師已經注意到，大樓西側的外牆磚上有裂縫。

在2月底的後續檢查中，情況已經惡化了，因為信中提到牆上有一個空洞。

然後在5月23號，也就是倒塌發生前五天，檢查員注意到多塊塊磚塊即將掉落。

大樓部份倒塌事件發生三天後，許多示威者希望看到民選官員與他們一起在現場。

Dixon說：「我在這裡的每一天，都不見市長來。不見市議員來，我們要求你為你的社區挺身而出，為那些投票給你的人們挺身而出。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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