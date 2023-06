【KTSF 張擎鳳報導】

大西洋一帶的颶風季節6月1日正式開始。

美國國家海洋和大氣管理局表示,今年將是相當典型的一年,預計由6月1日到11月30號會有12到17個熱帶風暴,而當中5到9個可能成為颶風,一到4個可能會成為強勁的颶風。

該機構表示,有7成的信心這個預測會成真,但聖嬰現象可能會抑制大西洋的熱帶風暴形成,因此可能會少幾個風暴,但也有接近破紀錄的溫暖海洋溫度,這會助長風暴。

目前颶風中心正在關注墨西哥灣東部的熱帶風暴發展情況。

