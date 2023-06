【灣區新聞】Fremont市府於空地放置石磈阻無家者泊露營車 疑與一宗致命車禍有關（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣Fremont一片空地曾經是停泊露營車的天堂,但市府因為要防止以露營車為家的露宿者,在這片空地上滯留,而在路邊放置了大型石塊,現在這些石塊卻與一場死亡車禍有所關聯。

5月12日下午4點半左右,Fremont市內Kato路夾Auburn街路段,一名57歲女子開的車在轉彎時,撞上路旁的大石塊,警方到場後將婦人送醫,六天後她仍是傷重不治。

警方在本週三公佈,這宗案件為「嚴重酒駕」而導致的車禍,但有社區人士就認為,路邊放置的石塊,也是這宗死亡車禍的原因之一。

Fremont市府在2020年,決定在Kato路旁放置一排石塊,區隔開道路及右側一大片的迴轉區域,原因是許多露宿者都將露營車及廢棄車輛停放在該區域,當時就引發民眾反彈。

市府發言人向Mercury News表示,該區域不適合露營,並無法保障住路邊人士的安全。

但有居民就認為,Fremont市府擺設石塊,是為了維護市容、驅趕露宿者及他們的露營車,並沒有顧慮到道路使用者或是露宿者的安全。

本台週四也訪問到住在幾街區外的露營車居民,她認為Fremont與其他城市相比,對露宿者並不友善。

露營車居民Sara Rose說:「他們讓我們感覺想把我們趕走,感覺我們不受歡迎,這裡有很多在困境中的善良人,我認為他們感到受Fremont騷擾多於受助,這是非常令人難過的事。」

市府就目前沒打算移除Kato路旁的石塊,市府指市內已提供其他臨時安置選項,都比露宿在大馬路旁來得安全。

