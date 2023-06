【灣區新聞】永興餅家傷人案疑犯數年前曾持刀襲擊店主的已故父親（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)華埠永興餅家店內發生的持刀傷人案再有新進展,有證據顯示,疑犯在2016年在花園角,曾經持刀襲擊永興餅家店主的已故父親。

舊金山華埠永興餅家在週一早上,一名女員工在工作時被刺傷,警方成功拘捕疑犯Fook Poy Lai。

本台透過翻查2016年的舊新聞片段,發現一名同名同姓,名叫Fook Poy Lai的男子,曾經在2016年在舊金山華埠花園角涉嫌持刀襲擊一名90歲正在玩牌的華裔老伯,當時老伯被刺至重傷,需要長時間休養。

他頭部、臉部一共縫了十幾針,這名受害人正是永興餅家的店主陳永興(Henry Chen)的已故父親。

2016年陳永興接受訪問時說:「有人打到你爸爸,快點下去看看,我就立即跑下去,跑到下去,救護車全都在。」

Fook Poy Lai於2018年被裁定殺人未遂及持致命武器襲擊他人罪名成立,他當時認罪,判囚9年。

而女店員被刺傷當日,他才剛剛獲假釋出獄十日,他涉嫌在假釋期間再次犯案,本台週四嘗試再打電話給陳永與,他只表示希望事件盡快完結。

陳永興說:「所有的事,我們讓警察和法庭去處理,接著下來,我就不想再說這件事情,因為對我們的社區,對傷者以及華埠來說影響很大,所以我們不再為此事解答任何問題。」

61歲的被告Fook Poy Lai原定週三首次出庭應訊,但由於沒有廣東話翻譯,延至週四早上提堂,他暫時沒有提出抗辯。

地檢處表示,Lai被控多項重罪,包括謀殺未遂、使用致命武器襲擊他人等,舊金山地檢官謝安宜週四表示,地檢處高度關注事件。

地檢官謝安宜說:「我們顯然非常重視此案,鑑於發生的暴力行為,以及Lai先生之前的案底,這還涉及另一宗非常嚴重和暴力案,關於華埠花園角,因此我們提出了將他拘留在監獄中的動議,而不是在這案子未完時保釋。」

辯方律師要求評估被告的精神健康狀況,認為被告自己都是一個受害者,原因是他有很長的精神病史。

代表被告的公辯律師Diamond Ward說:「刑事司法系統剝奪了Lai先生獲得適當的精神健康和預防性護理的機會,地檢官謝安宜應批判監獄系統為何失敗,刑事司法系統為何失敗,有精神問題的人每天都要面對挑戰。」

地檢處表示,鑑於公共安全,已要求不得讓被告保釋,並撤銷假釋,一旦罪名成立,Lai將面臨終身監禁。

謝安宜說:「現階段我無信息可確認,他是否有精神健康問題,我想表明他他的律師,在庭上關注其精神健康,但目前我沒有證據表明,精神問題在本案的作用,所以我想表明這一點。」

案件將在6月27日繼續審訊。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。