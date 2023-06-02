【全國新聞】加州有騙徒盜用他人身份申請社區學院 藉此騙取學費補助

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目前加州有約兩成的社區學院申請都是騙徒盜用他人身份去報名，從而騙取學費補助，在230萬宗申請中，有超過46萬是騙徒所為，單是在舊金山（三藩市）的市立大學，已有29名騙徒收到超過2萬元的補助金。

根據舊金山紀事報的報導，加大Davis分校一名64歲的放射腫瘤學家，去年收到一張1400元的支票，教育部通知他這張支票是一個錯誤，有騙徒盜取他的身份，用作申請南加州一間社區學院，事主則說他從來沒有聽過該間學校。

自從在疫情後轉作上網課後，這種騙徒手法屢見不鮮，因為很多時學生都不再需要親身上課，而單是申請入學是不需要社安號碼（SSN），但申請助學金時，騙徒就會利用盜取的身份作案。

當中的Pell聯邦助學金，一直以來都是騙徒的目標，而教育部在疫情期間不再核實家庭收入，令到騙徒更易得手。

在虛假的申請夾雜著真實的申請中，社區學院需要用額外的時間去找出騙徒，監督116間加州社區學院的總校長辦公室表示，他們的軟件已經捕捉超過一半的虛假申請，但仍然有很多漏網之魚，這些騙徒亦會阻礙真實的學生登記他們所需要的課堂。

為了應對這個問題，網課的教師接到通知，將任何在第一個上學日沒有出現的學生剔除出課堂名單。

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