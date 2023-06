【全國新聞】加州有騙徒盜用他人身份申請社區學院 藉此騙取學費補助

【KTSF】

目前加州有約兩成的社區學院申請都是騙徒盜用他人身份去報名,從而騙取學費補助,在230萬宗申請中,有超過46萬是騙徒所為,單是在舊金山(三藩市)的市立大學,已有29名騙徒收到超過2萬元的補助金。

根據舊金山紀事報的報導,加大Davis分校一名64歲的放射腫瘤學家,去年收到一張1400元的支票,教育部通知他這張支票是一個錯誤,有騙徒盜取他的身份,用作申請南加州一間社區學院,事主則說他從來沒有聽過該間學校。

自從在疫情後轉作上網課後,這種騙徒手法屢見不鮮,因為很多時學生都不再需要親身上課,而單是申請入學是不需要社安號碼(SSN),但申請助學金時,騙徒就會利用盜取的身份作案。

當中的Pell聯邦助學金,一直以來都是騙徒的目標,而教育部在疫情期間不再核實家庭收入,令到騙徒更易得手。

在虛假的申請夾雜著真實的申請中,社區學院需要用額外的時間去找出騙徒,監督116間加州社區學院的總校長辦公室表示,他們的軟件已經捕捉超過一半的虛假申請,但仍然有很多漏網之魚,這些騙徒亦會阻礙真實的學生登記他們所需要的課堂。

為了應對這個問題,網課的教師接到通知,將任何在第一個上學日沒有出現的學生剔除出課堂名單。

