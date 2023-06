【全國新聞】拜登出席空軍學院畢業禮時在台上跌倒

【KTSF 林子皓報導】

總統拜登週四出席美國空軍學院的畢業典禮,發表演說後準備離場前,在台上重重摔了一跤,白宮隨後表示,總統傷勢沒有大礙。

戴著帥氣的雷朋太陽眼鏡,拜登來到Colorado Springs空軍學院,擔任畢業典禮嘉賓,上台致詞講得慷慨激昂。

拜登說:「永遠不要忘記你宣誓的神聖誓言,你所服務的使命,遠遠大於任何人或總統,它是我們的憲法、它是我們的國家,也是我們所持久堅持的美國價值。」

然而結束台上的熱血沸騰,就在儀式接近尾聲,拜登轉身走下舞台時,卻發生這令人驚呼的一幕,在台上重重摔了一跤。

拜登這一摔,一名空軍軍官和特勤人立刻上來,扶起了這位高齡80歲的總統,隨後在眾人攙扶下回到座位上。

雖然白宮聯絡室主任Ben LaBolt透過Twitter表示總統狀況良好,只是被舞台上的沙包絆倒,但各界還是表達關心,當然也包括未來可能的總統大選對手們。

特朗普說:「他在空軍學院?他真的摔倒了?嗯我希望他沒受傷,我希望他沒受傷,但這整件事情,聽著,整件事情太瘋狂了,你真的要很小心,你真的要很小心,因為你並不希望發生這樣的事,你必須踮起脚尖,走下斜坡。」

佛州州長Ron DeSantis說:「我認為很多人都看到他在空軍學院活動時摔了一跤,我不知道他是否有受傷,但我只想說我們希望和祝願他,若受傷便趕快康復,但我們同時也希望整個美國,能從拜登和他政策造成的傷勢中好好康復。」

拜登過去就曾經多次在公開場合摔倒,這次再次發生重摔,也讓總統的健康和安危,再次登上話題版面。

