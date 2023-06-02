【全國新聞】拜登出席空軍學院畢業禮時在台上跌倒

【KTSF 林子皓報導】

總統拜登週四出席美國空軍學院的畢業典禮，發表演說後準備離場前，在台上重重摔了一跤，白宮隨後表示，總統傷勢沒有大礙。

戴著帥氣的雷朋太陽眼鏡，拜登來到Colorado Springs空軍學院，擔任畢業典禮嘉賓，上台致詞講得慷慨激昂。

拜登說：「永遠不要忘記你宣誓的神聖誓言，你所服務的使命，遠遠大於任何人或總統，它是我們的憲法、它是我們的國家，也是我們所持久堅持的美國價值。」

然而結束台上的熱血沸騰，就在儀式接近尾聲，拜登轉身走下舞台時，卻發生這令人驚呼的一幕，在台上重重摔了一跤。

拜登這一摔，一名空軍軍官和特勤人立刻上來，扶起了這位高齡80歲的總統，隨後在眾人攙扶下回到座位上。

雖然白宮聯絡室主任Ben LaBolt透過Twitter表示總統狀況良好，只是被舞台上的沙包絆倒，但各界還是表達關心，當然也包括未來可能的總統大選對手們。

特朗普說：「他在空軍學院?他真的摔倒了？嗯我希望他沒受傷，我希望他沒受傷，但這整件事情，聽著，整件事情太瘋狂了，你真的要很小心，你真的要很小心，因為你並不希望發生這樣的事，你必須踮起脚尖，走下斜坡。」

佛州州長Ron DeSantis說：「我認為很多人都看到他在空軍學院活動時摔了一跤，我不知道他是否有受傷，但我只想說我們希望和祝願他，若受傷便趕快康復，但我們同時也希望整個美國，能從拜登和他政策造成的傷勢中好好康復。」

拜登過去就曾經多次在公開場合摔倒，這次再次發生重摔，也讓總統的健康和安危，再次登上話題版面。

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