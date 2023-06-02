【全國新聞】參眾兩院通過債限協議 拜登強調是得到兩黨議員妥協達成

June 2, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週五首次在白宮橢圓形辦公室向全國發表講話，他強調今次得到國會兩黨議員妥協達成債限協議，才得以避免美國出現債務違約所引起的經濟危機。

國會參眾兩院先後表決通過債限協議法案之後，拜登週五在白宮向全國發表講話，他特別強調，是得到國會兩院兩黨議員的合作和妥協去達成債限協議，從而避免出現美國歷來首次的債務違約經濟危機。

拜登說：「沒有人盡得一切，但美國人就得其所需，我們避過一場經濟危機、經濟崩潰。」

白宮表示，拜登可能在星期六，趕緊在下星期一6月5日債限違約限期之前，簽署債限協議法案生效。

財政部也表示，債限協議法案的通過，是得到國會兩院兩黨的廣泛支持，並且形容法案是“財政負責任”的措施，去繼續履行所有義務，而國債市場仍然是全球最安全和最具流動性的市場。

債限協議的核心內容，包括在2025年之前，債務不設上限，但就限制政府的開支，明年的非國防開支水平保持不變，到2025年的開支才增加1%，國防軍事開支增加3%，社會安全福利、退伍軍人的福利、聯邦醫保Medicare和聯邦低收入Medicaid都不受影響，另外，申領部份糧食援助必須附加工作條件限制。

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